"La inmunidad presidencial solo puede ser levantada en los cuatro escenarios que describe el artículo 117 de la Constitución”.

Hace unos días, se conoció que la Fiscalía Provincial Mixta de Tacabamba, en Cajamarca, ha iniciado investigaciones respecto del presidente de la República, Pedro Castillo, por el supuesto plagio de la tesis que presentó ante la Universidad César Vallejo para obtener el grado académico de magíster. ¿Esto es posible?

Antes de intentar responder la pregunta, es bueno hacer algunas precisiones. La primera es que la fiscalía investiga; es decir, que indaga sobre un supuesto delito, busca evidencias y posibles responsables. La segunda precisión es que, luego de una investigación, la fiscalía remite el expediente al Poder Judicial explicando por qué considera que hay un posible delito y un presunto responsable (o varios). Luego, el Poder Judicial se encarga de decidir si existen las condiciones necesarias para iniciar un proceso penal o no. Si una o más personas consideradas como posibles responsables de un delito son altos funcionarios del Estado que gozan de inmunidad (presidente, congresistas, magistrados del Tribunal Constitucional, entre otros), es necesario que el Congreso, siguiendo el procedimiento descrito en el artículo 99 de nuestra Constitución, decida levantar esa inmunidad. De lo contrario, el Poder Judicial no podrá iniciar un proceso penal contra estas personas.

Respecto de esto último, sin embargo, hay un detalle más. En el caso específico del presidente de la República, el artículo 117 de la Constitución señala que, durante su mandato, solo puede ser acusado por traición a la patria; impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; disolver el Congreso, salvo en el caso de una doble denegatoria de confianza o censura del primer ministro; e impedir la reunión o el funcionamiento del Congreso o de los organismos del sistema electoral.

Entonces, ¿puede la fiscalía investigar al presidente? La respuesta simple es sí. No obstante, como hemos anotado, la inmunidad presidencial solo puede ser levantada en los cuatro escenarios que describe el artículo 117 de la Constitución. Entonces, si bien el Ministerio Público puede iniciar investigaciones contra Castillo por el supuesto plagio de su tesis de maestría, el Poder Judicial no podrá iniciar el proceso penal que corresponda en el caso de que se encuentren suficientes evidencias del supuesto delito, hasta que se levante la inmunidad del jefe del Estado. En el caso particular del supuesto plagio de tesis, que implicaría los delitos de plagio agravado, falsedad genérica y cobro indebido en agravio del Estado, no se cumple ninguno de los escenarios que señala el artículo 117 de la Constitución y, por lo tanto, el proceso quedaría detenido hasta que sea posible levantar la inmunidad de Pedro Castillo. Esto es, hasta que termine su mandato en julio del 2026.