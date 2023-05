“El sistema de vouchers ha aumentado la segregación escolar en otros países”.

La idea de los vouchers educativos no es nueva. Desde los 80 se ha implementado en varios países y no existe evidencia que pruebe que logran acceso a educación de calidad.

El sistema de vouchers consiste en entregar a las familias dinero del Estado para inscribir a sus hijas e hijos en escuelas de administración privada y/o entregar subsidios del Estado a estas escuelas de acuerdo con la demanda de estudiantes. Chile y EE.UU. han sido los casos más estudiados para evaluar la eficacia del sistema y se han encontrado tres problemas.

Primero, los vouchers no impactan en mejoras significativas de aprendizaje de estudiantes. Canroy (Stanford) investigó 25 años de implementación de vouchers en EE.UU. y encontró que los estudiantes que los reciben no alcanzaron mejores resultados en las pruebas nacionales. Al contrario, en Milwaukee (una de las ciudades con mayor presencia de vouchers), los estudiantes afroamericanos de 13 distritos (que representan el 70% de receptores de vouchers) calificaron últimos en comprensión lectora y penúltimos en matemáticas a nivel nacional. En el caso de Chile, Bos y Vegas (BID) estudiaron los resultados de las pruebas durante cinco años y demostraron que el incremento de aprendizajes no se debió al cambio de estudiantes de escuelas públicas a escuelas subvencionadas, sino al incremento en el soporte a las escuelas y en las exigencias de rendición de cuentas.

Segundo, el sistema de vouchers ha aumentado la segregación escolar. Estudios en varios países (Ballarin, Grade) demuestran que la competencia entre las escuelas de administración privada por ganar mayores subsidios del Estado las lleva a “filtrar” a estudiantes de menor rendimiento. Es decir, buscan quedarse solo con estudiantes con mayores “aptitudes para aprender” para recibir mayor financiamiento. En contraste, los estudiantes de menor rendimiento (los más vulnerables) se quedan concentrados en escuelas de baja calidad que son las que reciben menos subsidios porque tienen resultados más bajos y menor demanda. Así, los vouchers se convierten en incentivos perversos que perjudican a los más vulnerables y aumentan la segregación escolar. En nuestro país, donde esta última ya es alta, un sistema así solo incrementará el problema.

Tercero, la falta de rendición de cuentas ha posibilitado la malversación de los subsidios. Cuando el dinero de los contribuyentes va a las escuelas públicas, existen mecanismos de control sobre su uso. Pero esos mecanismos no se aplican en las escuelas privadas; por lo tanto, estas no rinden cuentas sobre cómo gastan el dinero. Por ejemplo, en EE.UU. se han reportado directores que hacen fraude al Estado con vouchers cobrados por estudiantes que no asisten a sus escuelas o usando el dinero para compras personales.

Ahora bien, si los vouchers no funcionan, ¿qué hacemos? Es urgente salir de la crisis educativa que vivimos. La respuesta es invertir en soluciones como el fortalecimiento y la evaluación docente; la remediación de aprendizajes mediante tutorías y tecnología adaptativa; más acceso a educación inicial; programas que atiendan la salud de estudiantes, entre otros. Estas soluciones, que fortalecen a la escuela pública, sí cuentan con evidencia de impactar positivamente en el acceso a educación de calidad para todas y todos.