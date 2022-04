“El referéndum se realizará solamente si el Pleno del Congreso aprueba el proyecto”.

Algunos sostienen que por haber presentado ante el Congreso un proyecto de reforma constitucional acerca de la elección e instalación de una asamblea constituyente el presidente de la República Pedro Castillo ha incurrido en una infracción constitucional. Esta infracción –agregan– podría conducir a su suspensión, destitución o inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, mediante el procedimiento parlamentario del juicio político (artículos 99 y 100 de la Constitución). Argumentan que el proyecto es inconstitucional porque pretende incluir en la Constitución a una asamblea constituyente que no se encuentra prevista en su texto.

Sin embargo, casi todas las reformas constitucionales incluyen válidamente en la Constitución contenidos no previstos en su texto con anterioridad a su reforma, y eso no las convierte en inconstitucionales. Así, por ejemplo, la ley de reforma del artículo 112 de la Constitución (Ley 27365) introdujo en este artículo un contenido (prohibición de reelección presidencial inmediata) que no estaba presente en el texto constitucional antes de dicha reforma.

El proyecto presidencial no es inconstitucional, además, porque ha sido presentado por el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros. Según el artículo 206 de la Constitución, están habilitados para presentar proyectos de reforma constitucional el presidente de la República, los congresistas y un número de ciudadanos equivalente al 0,3% de la población electoral.

Por otro lado, mediante el proyecto presidencial de reforma constitucional el Gobierno no está imponiéndoles a los peruanos la convocatoria a elecciones para una asamblea constituyente. Esta asamblea será incorporada a la Constitución solamente si, de conformidad con su artículo 206, el Congreso aprueba el proyecto en una legislatura con la mayoría absoluta del numero legal de sus miembros (más un referéndum posterior) o en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable superior a los dos tercios del número legal de congresistas.

Al presentar su proyecto, el Gobierno ha abandonado el inconstitucional intento de recolectar millones de firmas para, con ese respaldo y sin la intervención del Congreso, convocar a un referéndum de consulta acerca de una asamblea constituyente. Esta vez, en cambio, el referéndum se realizará solamente si el Pleno del Congreso aprueba el proyecto presidencial de reforma constitucional. Es más, bastará con que la Comisión de Constitución lo desapruebe para que la posibilidad de incluir una asamblea constituyente en el texto constitucional vigente quede suprimida.

Algunos han anunciado que el Gobierno tiene preparado implementar un plan B, en el supuesto de que su proyecto de reforma constitucional no sea aprobado. Se desconoce su contenido, pero si consistiera en clausurar el Congreso de la República, invocando la voluntad supuesta del “pueblo soberano”, ese plan sería un golpe de Estado manifiesto. En todo caso, no olvidemos que, por mandato del artículo 146 de la Constitución, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes.