“China y EE.UU. tienen más intereses en común de los que tenían los protagonistas de la anterior guerra fría”.





Hay una discusión entre internacionalistas sobre si existe hoy una guerra fría entre China y EE.UU.

Sin duda, hay diferencias respecto de la que sostuvieron EE.UU. y la Unión Soviética, y que duró desde poco después del final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín. Una de ellas es que China no pretende exportar el comunismo al mundo entero, menos aún si no lo aplica localmente. Busca, eso sí, que la democracia no sea un valor universal y, por lo tanto, no se pretenda imponerla y juzgar a los países bajo su prisma. También apunta a demostrar la superioridad de su sistema político, en especial, a través de la manera en que hizo frente a la pandemia del COVID-19, aunque esa narrativa haya perdido muchísima credibilidad en las últimas semanas.

Otra diferencia es que la economía estadounidense y la china están sumamente interconectadas y nunca habrá un verdadero desacople entre ellas, más allá de las restricciones estadounidenses a la exportación de chips y medidas de tipo ‘nearshoring’ para hacer menos vulnerables las cadenas de suministro.

Sin embargo, por otro lado, está claro que no se está únicamente ante una competencia puramente económica y tecnológica entre EE.UU. y China. Hay un importante componente geopolítico y militar. En especial, el que concierne al objetivo estratégico que tiene China de expulsar a EE.UU. de la región del Indo-Pacífico. Con esa perspectiva en mente, ha dotado a su Marina de la mayor cantidad de embarcaciones del mundo, aunque todavía esté muy por detrás de la estadounidense en términos de poderío.

El Gobierno Chino también está aplicando la política de los hechos consumados en el sur del mar de China, con la instalación de bases militares en islotes en una zona marítima que reivindica como suya, en detrimento de los países ribereños y en violación del derecho internacional. Asimismo, envía recurrentemente navíos y aviones al encuentro de embarcaciones de guerra y naves estadounidenses y occidentales que, en aplicación de la libertad de navegación, circulan en la zona. Se ha estado muy cerca de colisiones en algunas ocasiones que pudieron derivar en un enfrentamiento bélico.

El tema de Taiwán es también crítico, por la firme intención de China de reincorporarla a su territorio, incluso por medios no pacíficos.

Otros componentes de la guerra fría son el potenciamiento militar en general –incluyendo en materia nuclear–, la lucha por la influencia en el mundo, la construcción de alianzas y los consabidos espionajes de uno y otro lado, entre otros aspectos.

En ese escenario, siempre es factible que la temperatura aumente y pueda llegarse a una escalada mayor y a una guerra caliente.

Ciertamente, el diálogo no está excluido y ambos países tratan de mantenerlo para bajar la temperatura. Después de todo, China y EE.UU. tienen más intereses en común de los que tenían los protagonistas de la anterior guerra fría.