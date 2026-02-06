¿Por qué ha bajado el precio del oro?

Escucha la noticia
¿Cómo es que el precio de un ‘activo refugio’ puede subir y bajar tan drásticamente? Desde hace tiempo, el oro y la plata dejaron de ser reservas de estabilidad para convertirse en termómetros del riesgo en una economía global que funciona como una olla a presión.
Como todo en la historia, hay episodios que se repiten. Los precios de los metales escalan sin precedentes, impulsados por tensiones geopolíticas, temores inflacionarios en Estados Unidos y la debilidad del dólar. Luego, en cuestión de días, se desploman tras un giro en la conducción de la Reserva Federal (FED). Esto pasó en el 2026, sí, pero también en 1980. Entonces, el golpe de timón de Paul Volcker, presidente de la Fed, restauró la credibilidad del sistema financiero, fortaleció al dólar y desinfló los precios del oro y la plata.
Hoy, la diferencia es clave: ya no hay un Volcker. Incluso con un discurso más cauteloso, el nuevo presidente de la FED operará bajo una presión política sin tregua y un mandato para reducir tasas, cueste lo que cueste. A eso se suma un entorno geopolítico fragmentado, con conflictos persistentes y reglas cada vez más difusas. No hay salidas claras que nos regresen a un camino de estabilidad.
La volatilidad reciente no marca un quiebre del ciclo de los metales. Es un síntoma. Los factores que han sostenido la demanda por oro –y, en menor medida, por plata– en los últimos años siguen presentes. Los bancos centrales seguirán comprando oro buscando desdolarizarse y los inversionistas seguirán apostando por metales preciosos. Pero lejos de ser una buena noticia, esa tendencia refleja algo más inquietante: un mundo que no logra salir de un estado de riesgo permanente.
La reciente corrección en los precios del oro y la plata ha reavivado el debate sobre si el rally de los commodities llegó a su fin. Más allá del ruido coyuntural, este episodio invita a separar los fundamentos reales de los excesos que suelen aparecer cuando las narrativas se estiran demasiado. Como ocurre en muchos mercados alcistas, el movimiento partió de una base de verdad, pero el entusiasmo y el FOMO terminaron empujando los precios más allá de lo que justificaban los fundamentos.
El oro llegó a este ajuste con argumentos sólidos. La incertidumbre geopolítica, las dudas fiscales en economías desarrolladas y un entorno de tasas reales bajas justificaron una mayor demanda por activos de cobertura. Hoy, esos fundamentos se mantienen, pero una parte importante ya había sido incorporada en el precio tras una subida muy acelerada. En ese proceso, los fundamentos no desaparecieron, pero se fueron agotando, dejando al metal más expuesto a correcciones ante cambios en las expectativas macroeconómicas.La plata mostró una dinámica distinta. Si bien contaba con fundamentos iniciales –como su uso industrial y su vínculo con el ciclo global–, su comportamiento terminó dominado por flujos especulativos. Las alzas de los últimos meses difícilmente reflejaban cambios equivalentes en oferta o demanda. Por ello, cuando el escenario se volvió menos favorable, la corrección fue mucho más abrupta. La plata actuó como el termómetro del exceso.
Esto no implica un quiebre definitivo del ciclo de commodities. Metales industriales como el cobre siguen respaldados por tendencias estructurales de largo plazo. En el caso de los metales preciosos, el mensaje es más bien de recalibración. El oro, en particular, mantiene un lugar relevante en los portafolios, no como apuesta especulativa, sino como activo diversificador y seguro parcial frente a escenarios de estrés. Así, más que apostar por narrativas extremas, el desafío del inversionista será respetar el rol que el oro cumple dentro de una estrategia de inversión balanceada.