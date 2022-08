“La salida de la crisis va mucho más allá de la remoción de Castillo, pero empieza con ella”.

No debe venir como sorpresa que la salida a la crisis política que enfrentamos requiera recorrer un camino lleno de interrogantes y condicionales. Para empezar, ¿de qué crisis hablamos? ¡Si este país vive en crisis! Es cierto. Estamos en crisis desde mucho antes de la llegada de Pedro Castillo a Palacio. Con Castillo simplemente han surgido nuevos problemas que han tomado protagonismo y evitan que abordemos los asuntos crónicos y de fondo como el reto de recuperar la institucionalidad, la formalidad o la representación política.

Lo cierto es que, cuando hablamos de ‘la actual crisis política’, nos referimos a la permanencia de Castillo en el poder. También es cierto que, para poder pensar en abordar problemas de fondo que requieren soluciones estructurales, resulta indispensable resolver la crisis política que nos asfixia coyunturalmente. Esto último tampoco es fácil. Supone la remoción de los principales representantes del Poder Ejecutivo, el ascenso de una presidencia interina, a cargo de la presidencia del Congreso, y la convocatoria a elecciones generales.

La renuncia de Castillo resulta poco probable. ¿Qué mejor lugar para desafiar a la justicia que la presidencia? La única solución parece estar en una aplicación coordinada de los mecanismos constitucionales de investigación y sanción de los delitos de función, entre el Ministerio Público y el Congreso.

Actualmente, el Congreso no cuenta con los votos necesarios para aprobar una vacancia por incapacidad moral, hecho que realza la importancia del rol del Ministerio Público y las investigaciones preliminares contra el presidente. Estas deben desarrollarse con la mayor rigurosidad y total independencia. Ahora toca empezar a entrar en campos hipotéticos... La fiscalía podría –de considerarlo necesario– plantear medidas restrictivas para Castillo. Entre ellas, la suspensión del cargo, que tendría que ser aprobada por el Congreso (aunque por un número menor de congresistas del que se requiere para la vacancia). Esto puede tomar tiempo, la fiscalía tiene su propio ritmo y, aunque aparezcan más prófugos o hechos que incriminen al presidente, no debemos esperar ansiosamente a que el Gobierno caiga mañana. Es posible subsistir en la precariedad.

Luego está la variable Dina Boluarte. Acá también hay una serie de interrogantes sobre su eventual rol ante la salida de Castillo. Actualmente hay una acusación constitucional contra ella que está siguiendo el procedimiento ordinario. No hay certeza de que una sanción por los hechos cometidos como ministra necesariamente involucre una inhabilitación de la función pública. Pero sigamos suponiendo: digamos que la inhabilitación contra Boluarte y la suspensión de Castillo prosperan. Es recién ahí –cuando se haya resuelto la salida del Ejecutivo– que se podría pensar en una presidencia interina de la presidenta del Congreso y en la convocatoria a elecciones generales. Y aún así, con nuevos rostros, seguiremos enfrentando muchos de los mismos problemas. No hay solución rápida, no hay varita mágica. La salida de la crisis involucra una conversación que va mucho más allá de la remoción de Castillo, pero que empieza con ella.