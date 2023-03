“La diferencia de Boluarte con su antecesor es enorme, no solo en estilos, sino en el hecho de que busca rendir cuentas de manera permanente”.

Es obvio que Dina Boluarte asumió las riendas del Estado de manera inesperada. Nadie imaginó que Pedro Castillo se convertiría en golpista y que quería llevar al país hacia una dictadura, lo que fue expresión de su desprecio por la democracia, asunto aún difícil de comprender en un maestro que tiene el deber de enseñar valores cívicos a niños y jóvenes. Boluarte asumió la Presidencia de la República en un contexto de gran antagonismo y enorme inestabilidad, puesto que desde el 2016 hemos tenido seis jefes de Estado y eso no parece quererse cambiar.

Así llegó a nuestra historia la primera presidenta mujer, justo en el bicentenario republicano. Llegó sin equipo –tuvo que construirlo sobre la marcha– y con una administración desmantelada y ocupada por precarios personajes que no solo no gestionaron políticas públicas, sino que invadieron la administración estatal generándose puestos públicos para esquilmar los recursos del Estado. Hay mucha evidencia de designaciones de funcionarios de Castillo que no reunían los requisitos para el cargo y que estaban ahí solo para pagar hipotecas de campaña; en otros casos, se infló la planilla pública como en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el que se colonizó el área de prensa con más de 60 empleados, cuando lo que se necesita es solo un equipo eficiente de 20 personas.

El fierro caliente que tuvo que agarrar Boluarte en circunstancias de un país a la deriva no ha sido una tarea sencilla, además, porque tuvo que enfrentar –y lo sigue haciendo– uno de los conflictos sociales más grandes de las últimas décadas, calificado por algunos como un estallido social que aún no hemos comprendido del todo y cuyas consecuencias aún son impredecibles y que puede continuar, como sucedió en Colombia y en Chile. Para males mayores, ahora el Gobierno enfrenta un fenómeno de desastres naturales en medio de la inoperancia de los nuevos alcaldes y gobernadores regionales que recién comienzan a entender qué es esto de la gestión pública.

¿Sabíamos que podría durar 100 días la presidencia de Boluarte? Claro que no y hay que destacar la necesidad de estabilizar el país aun con muchos escenarios en contra. Es evidente también el deseo del Gobierno de rescatar la gestión pública y devolver la confianza en los agentes económicos, además de impulsar la inversión estatal, con programas de reactivación económica como Con Punche Perú. No obstante, muchos han cuestionado el costo social que ha significado este período, por lo que debemos exigir resultados más rápidos para individualizar a los responsables; una tarea que está en manos de los fiscales de derechos humanos.

La diferencia de Boluarte con su antecesor es enorme, no solo en estilos, sino en el hecho de que busca rendir cuentas de forma permanente con comparecencias públicas y quiere proyectar un liderazgo político, una labor que no es sencilla si consideramos que no cuenta con apoyo partidario, sino que debe construir diariamente el sostenimiento de su gestión.