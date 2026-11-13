Dengue: ¿Qué hace falta para combatir la enfermedad más allá de las campañas de prevención?

El fenómeno de El Niño 2026-2027 no solo traerá lluvias intensas, inundaciones y escasez de agua. También puede convertirse en un importante desafío sanitario para el Perú. El aumento de las temperaturas y las condiciones inadecuadas de almacenamiento de agua favorecen la reproducción del mosquito ‘Aedes aegypti’, transmisor del dengue.
Las cifras encienden las alertas: según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (Minsa), más de 100.644 casos y 120 fallecidos en lo que va del año, un incremento preliminar del 122% respecto al período anterior. El calor acelera el ciclo reproductivo del mosquito y, si se combina con lluvias, acumulación de agua y deficiencias en los servicios básicos, crea condiciones propicias para nuevos brotes.
Pero anticiparnos está a nuestro alcance. La prevención comienza en casa: lavar, escobillar y tapar correctamente los recipientes donde almacenamos agua, eliminar objetos que puedan acumularla y evitar los criaderos del mosquito. También es fundamental reforzar las campañas de eliminación de focos infecciosos, garantizar agua segura y acercar los servicios de salud a las poblaciones más vulnerables.
La respuesta exige coordinación entre gobiernos nacional y regionales, vigilancia epidemiológica, diagnóstico oportuno y abastecimiento de medicamentos para casos graves.
Hay una señal de alarma que no debemos ignorar: fiebre, dolor de cabeza, molestias detrás de los ojos o dolores musculares y articulares. Ante estos síntomas, debemos acudir a un establecimiento de salud y evitar la automedicación, por el riesgo de hemorragias.
El dengue no se combate únicamente desde los hospitales. Requiere prevención, vigilancia, servicios de salud preparados y, sobre todo, ciudadanos comprometidos. Frente a un fenómeno climático que no podemos controlar, sí podemos reducir sus consecuencias. Prepararnos hoy puede salvar vidas mañana.
Este año el dengue no esperó al verano. A fines de octubre, el Perú ya sumaba más de 89.000 casos y 101 muertes: casi el triple de contagios y casi el doble de fallecidos que el año pasado a la misma fecha. Las lluvias de El Niño costero, que recién empiezan y se mantendrían intensas hasta febrero, dejan agua estancada en patios y techos, donde se reproduce el zancudo que transmite el virus. La Libertad, Piura y Lambayeque reúnen más de la mitad de los casos.
Ya han muerto 23 menores de 12 años, más que en el 2024 o 2025. Cuando a un niño le disminuye la fiebre, creemos que lo peor ya pasó, pero es justo cuando empieza la etapa más peligrosa. Muchas de esas muertes podrían haberse evitado.
¿Bastan la fumigación, la revisión de viviendas y la vacuna? Son necesarias, pero las activamos tarde, cuando los hospitales ya están llenos. La vacuna está dirigida al grupo etario correcto, pero con poca cobertura: a mediados de octubre, solo tres de cada diez convocados en el país tenían la primera dosis; en Lambayeque, la cobertura apenas llega al 45%. En Brasil, las autoridades sanitarias señalan que lo ideal es vacunar en los meses de pocos casos, para que los niños lleguen protegidos a la temporada alta. Aquí la vacunación empezó con la epidemia en marcha.
Prevenir no basta: también hay que saber qué virus circula. Existen cuatro tipos, y contagiarse por segunda vez con uno distinto aumenta el riesgo de enfermedad grave. Gracias a la vigilancia del Instituto Nacional de Salud sabemos que hoy predomina el tipo 3, antes poco frecuente. Pero muchas regiones aún no pueden hacer esa identificación tan necesaria. Fortalecer los laboratorios regionales es tan urgente como fumigar.
Al país le urge mejorar su capacidad de respuesta: necesitamos pruebas y personal en los centros de salud, y unidades de vigilancia clínica listas para dar seguimiento a los pacientes con dengue. En el brote del 2017 en Piura, muchos fallecidos llegaron tarde a un hospital preparado. El dengue es predecible; sus muertes, en gran medida, evitables.