Dengue: ¿Qué hace falta para combatir la enfermedad más allá de las campañas de prevención?

El fenómeno de El Niño 2026-2027 no solo traerá lluvias intensas, inundaciones y escasez de agua. También puede convertirse en un importante desafío sanitario para el Perú. El aumento de las temperaturas y las condiciones inadecuadas de almacenamiento de agua favorecen la reproducción del mosquito ‘Aedes aegypti’, transmisor del dengue.

Las cifras encienden las alertas: según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (Minsa), más de 100.644 casos y 120 fallecidos en lo que va del año, un incremento preliminar del 122% respecto al período anterior. El calor acelera el ciclo reproductivo del mosquito y, si se combina con lluvias, acumulación de agua y deficiencias en los servicios básicos, crea condiciones propicias para nuevos brotes.

Pero anticiparnos está a nuestro alcance. La prevención comienza en casa: lavar, escobillar y tapar correctamente los recipientes donde almacenamos agua, eliminar objetos que puedan acumularla y evitar los criaderos del mosquito. También es fundamental reforzar las campañas de eliminación de focos infecciosos, garantizar agua segura y acercar los servicios de salud a las poblaciones más vulnerables.

La respuesta exige coordinación entre gobiernos nacional y regionales, vigilancia epidemiológica, diagnóstico oportuno y abastecimiento de medicamentos para casos graves.

Hay una señal de alarma que no debemos ignorar: fiebre, dolor de cabeza, molestias detrás de los ojos o dolores musculares y articulares. Ante estos síntomas, debemos acudir a un establecimiento de salud y evitar la automedicación, por el riesgo de hemorragias.

El dengue no se combate únicamente desde los hospitales. Requiere prevención, vigilancia, servicios de salud preparados y, sobre todo, ciudadanos comprometidos. Frente a un fenómeno climático que no podemos controlar, sí podemos reducir sus consecuencias. Prepararnos hoy puede salvar vidas mañana.