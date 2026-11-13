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Dengue: ¿Qué hace falta para combatir la enfermedad más allá de las campañas de prevención?

La proliferación de casos en el país, favorecida por las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, reabre el debate sobre la prevención. Abel Salinas y Francesca Falconi analizan los desafíos para enfrentar este escenario sanitario.

    El dengue: una amenaza que exige anticiparnos

    Abel Salinas

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    Abel Salinas

    El dengue es predecible

    Francesca Falconi

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    Francesca Falconi
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: El Comercio)
    (Ilustración: El Comercio)

    El fenómeno de El Niño 2026-2027 no solo traerá lluvias intensas, inundaciones y escasez de agua. También puede convertirse en un importante desafío sanitario para el Perú. El aumento de las temperaturas y las condiciones inadecuadas de almacenamiento de agua favorecen la reproducción del mosquito ‘Aedes aegypti’, transmisor del dengue.

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