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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

¿Qué medidas deberían tomarse para que en la segunda vuelta no se repita lo ocurrido el 12?

La organización de las elecciones generales del domingo 12 fue caótica, sobre todo por la demora en la entrega del material electoral. ¿Qué hacer para que no se repita ese caos? Silvia Guevara y Rober Villalva opinan al respecto.

    ¿Crisis política en la ONPE y el JNE?

    Rober Villalva Fraga

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    Rober Villalva Fraga

    Decisiones drásticas para evitar otro colapso

    Silvia Guevara Pérez

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    Silvia Guevara Pérez
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    Ilustración: Composición GEC
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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.