¿Le estamos pidiendo a los seleccionados algo que no pueden hacer? La respuesta es sí, porque hoy en día no les podemos pedir lo mismo que hicieron hace años, por el tiempo transcurrido, las bajas ligas competitivas a las que han llegado algunos jugadores, las lesiones que aquejaron a algunas piezas importantes o el epílogo de la carrera de un goleador.

Seamos conscientes de que la federación no se puso a analizar, en su momento, lo que ya está afectado, que es la no continuidad de un comando técnico exitoso que, si se hubiera mantenido, estaríamos más consolidados y no seguiríamos experimentando.

Ahora que se avecina la Copa América, nos da la sensación de que el país está menos ilusionado que lo que se acostumbraba. Estamos siendo testigos de lo que se está atreviendo a hacer el técnico Jorge Fossati y está generando mucha polémica con los medios internacionales al convocar a un jugador de 40 años y también al convocar a un futbolista que no tiene club y que viene de una larga ausencia por lesión.

Los periodistas chilenos han puesto en duda el trabajo de Fossati mencionando que está frenando a la selección peruana. Los mismos hinchas, desde un inicio, han manifestado sus dudas con respecto al sistema de Fossati, porque el desempeño del equipo no está cumpliendo lo esperado en la previa. Ahora, estamos empezando a confiar en un lento recambio generacional, la ‘sangre joven’, pero los nuevos seleccionados aún no tienen experiencia ni han demostrado que podrán hacer frente al desafío.