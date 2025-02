En su “Informe sobre el panorama de las administraciones públicas latinoamericanas” (2024), la OCDE ubica al Perú en el puesto 13 de 18 (de mayor o menor) en el ránking de “tamaño” del servicio civil. ¿Esto qué quiere decir? Que no somos los que más crecemos en la región. De hecho, somos de los más pequeños. El servicio civil no solo es gasto. También son personas que actúan en nombre del Estado para garantizar seguridad o prestar servicios (entre otros) y cumplir metas de gobierno. Sin embargo, ¿es preciso racionalizar la llamada burocracia? Sí, pero generando las condiciones previas y no perder de vista las necesidades públicas. Dejo tres reflexiones al respecto:

1. Data y rectoría. ¿Cuándo fue el último censo de servidores públicos en el país? Servir carece de información cualitativa. La del MEF es incompleta. El nivel municipal es la dimensión desconocida. También las reales necesidades de las entidades públicas. Recortar sin data es como lanzar un hachazo a ciegas. Como rectores del servicio civil, Servir y el MEF (hace poco menos de un año) tienen que dar luces al respecto.

2. ¿Por qué se contrata más gente y de forma precaria? Las razones van desde favores políticos hasta reales necesidades institucionales y brechas de capacidades. Por eso urge una carrera pública meritocrática con incentivos para crecer, atraer talento, retenerlo y evaluarlo; tanto como mecanismos dignos de contratación flexible y temporal para atender emergencias. Urge que el reclutamiento apunte al personal idóneo. La mediocridad es costosísima para el Estado en dinero y vidas.

3. Un cambio de enfoque en la gestión pública. De función (por entidad) a problema público (mirada transversal) con una rectoría fuerte de la PCM a través de su unidad de coordinación y cumplimiento. El Estado no puede funcionar como parcelas.

En suma, el crecimiento de la burocracia no puede ser satanizado. Sí debe responder a criterios claros de orden público y condenarse cuando este es populista o responde a intereses subalternos. Invirtamos como Estado en las personas que el país necesita para funcionar y (re)legitimar nuestra alicaída democracia.