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¿Qué medidas urgentes deberían tomarse para el fenómeno El Niño?

Los últimos pronósticos sobre el fenómeno El Niño en el Perú son muy preocupantes. ¿Cómo llegamos para afrontarlo? Juan Manuel Arribas y Elizabeth Silvestre responden a esa interrogante

    Juan Manuel Arribas Berendsohn
    Por

    Director ejecutivo de Hombro a Hombro

    Elizabeth Silvestre Espinoza
    Por

    Ph.D en Meteorología, docente de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM)

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    ¿Cómo se podría calificar la acción del Estado ante el fenómeno El Niño, que cada vez lo sufrimos con más frecuencia? Indolencia pura. ¿Se ha avanzado en los sistemas de bombeo de las cuencas ciegas de Piura? ¿O en el refuerzo de las carreteras y puentes? ¿O en la descolmatación de los ríos y quebradas? Nada.