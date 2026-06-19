¿Qué medidas urgentes deberían tomarse para el fenómeno El Niño?

¿Cómo se podría calificar la acción del Estado ante el fenómeno El Niño, que cada vez lo sufrimos con más frecuencia? Indolencia pura. ¿Se ha avanzado en los sistemas de bombeo de las cuencas ciegas de Piura? ¿O en el refuerzo de las carreteras y puentes? ¿O en la descolmatación de los ríos y quebradas? Nada.

Acabo de recorrer Japón para conocer cómo se organizan. En el país asiático he sido testigo de cómo tienen un plan de gestión para “cada uno de sus ríos”, que suelen ser muy cortos y verticales y que reciben una enorme masa de agua por los tifones. En todas las cuencas hay zonas de inundaciones previamente establecidas, represas para contener picos de agua, refuerzos de zonas de deslizamientos, diques protectores, ampliación de las cuencas, especialmente cerca a la desembocadura donde se establecen las grandes ciudades, etc. Eso significa responsabilidad y nada de eso lo vemos en el Perú.

Como siempre, las empresas del Perú harán lo que puedan, en torno a Hombro a Hombro. El sector privado ya se está preparando, anticipando acciones para seguir operando y trabajar en equipo para ser lo más eficiente en el apoyo a la población y sus colaboradores.

Pero no olvidemos que el principal responsable de la atención de la población es el alcalde, y todos asumirán el primero de enero del 2027 debido a las elecciones municipales y regionales de este año. Y el Ejecutivo estará en una situación parecida. Así que tenemos por delante una urgente gestión de adelantar capacitaciones a alcaldes para que sepan cómo actuar y no esperar estar con el agua hasta las narices para recién preguntarse: ¿y ahora qué hago?

Y a los ministerios, por favor, no salgan todos a la vez a pedir apoyo a las empresas privadas. Háganlo a través del Indeci. El salir todos juntos genera desorden y no tienen la menor idea sobre cómo priorizar la ayuda que hay. El Indeci tiene la información para priorizar el apoyo, tanto del Estado como del sector privado.

Según datos de la National Oceanic And Atmospheric Administration (NOAA), desde 1950 hasta la fecha han ocurrido alrededor de 19 eventos de El Niño, una media de un evento de El Niño por lo menos cada cuatro años, resaltando que su periodicidad era al principio entre cuatro a cinco años y últimamente de dos o tres años. Para el caso del Perú, se destaca cuatro episodios por su magnitud y consecuencias: 1982–1983, 1997–1998, 2017 (El Niño costero) y 2023–2024.

Estos eventos han evidenciado la alta vulnerabilidad del país frente a eventos extremos climáticos en los impactos que ocasionaron a nivel multisectorial, demostrando que los impactos pueden traducirse en pérdidas humanas, daños severos a la infraestructura, afectación de la agricultura, pesca y salud, así como interrupción de servicios básicos y retrocesos significativos en el desarrollo económico y social.

Durante El Niño 1982-1983, las lluvias extraordinarias afectaron principalmente la costa norte y central, provocando inundaciones, desbordes de ríos y huaicos. Las pérdidas económicas superaron los US$3.200 millones, equivalentes a más del 11% del PBI de la época. El Niño 1997-1998 se compara en intensidad con el de 1982–1983, y ocasionó pérdidas estimadas en más de US$3.500 millones. Las lluvias afectaron severamente Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Áncash e Ica. Se registraron inundaciones, erosión costera, interrupción de servicios básicos y daños generalizados a la infraestructura. En el 2017 hubo lluvias excepcionales frente a la costa peruana y alrededor de 1,5 millones de personas fueron afectadas. En el del 2023-2024 hubo lluvias intensas, inundaciones localizadas, altas temperaturas, expansión del dengue, alteraciones pesqueras y pérdidas agrícolas.

Actualmente, la ciencia ha dado un salto para pronosticar con anticipación y con alta probabilidad de acierto la ocurrencia de El Niño. La reciente advertencia resalta la posible ocurrencia de un Fenómeno de El Niño de intensidad extraordinaria, lo que debería encender todas las alarmas del país. Es indispensable adoptar medidas urgentes.

En el marco normativo, fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres mediante la actualización de planes de contingencia en todos los niveles de gobierno, priorizando las regiones más vulnerables de la costa norte y centro del país. Desde el punto de vista técnico, resulta fundamental acelerar la limpieza y descolmatación de ríos, quebradas y sistemas de drenaje urbano para reducir el riesgo de inundaciones y huaicos, pues a pesar de que cada año se destinan recursos para atender emergencias, aún persisten brechas en planificación territorial, infraestructura resiliente, drenaje urbano, protección de cuencas y fortalecimiento de capacidades locales.

No se trata de un evento inesperado ni de una amenaza desconocida. El Perú ha sufrido repetidamente las consecuencias de este evento. No necesitamos preguntar cuánta lluvia caerá o qué tan altas serán las temperaturas. La verdadera interrogante es si hemos aprendido de nuestra historia reciente y si estamos preparados para responder de manera oportuna y eficaz. Es momento de utilizar información histórica guardada en la memoria para establecer acciones de prevención en cada una de sus principales actividades económicas. Recordar y entender que, si durante los eventos anteriores fui afectado, y si no he hecho nada diferente, el impacto puede ser similar. Finalmente, es indispensable garantizar que la información científica llegue de manera clara y oportuna a quienes toman decisiones y a la población en general.

El Niño no es únicamente un fenómeno climático; es una prueba de gobernanza. Su impacto final dependerá menos de la intensidad de las lluvias que de la capacidad del Estado y la sociedad para anticiparse a sus efectos.