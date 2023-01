“Se requiere un profundo cambio en nuestra relación con el medio ambiente y con las playas en particular”.

Para la gran mayoría de peruanos el verano es sinónimo de temporada de playas. Sin embargo, lo que debiera ser una experiencia divertida y saludable de contacto con la naturaleza puede llegar a ser un riesgo para la salud. Muchas de nuestras playas están regadas de basura o bien las aguas del mar tienen residuos o microorganismos que podrían causarnos enfermedades. Esta situación se repite año tras año y, salvo algunos sitios en los que los municipios o los voluntarios recogen periódicamente la basura, es el común denominador de nuestras playas.

Esta situación obedece a tres causas principales. La primera, y más difícil de cambiar, se genera por el comportamiento de los veraneantes que no saben o no quieren desechar sus residuos de manera adecuada y segura. A esto se une la ausencia o escasez de tachos de basura en las playas y otras facilidades para que los visitantes puedan depositar sus desechos al término de su estadía. Finalmente, los sistemas de manejo de residuos sólidos, si existen, no tienen la capacidad suficiente para atender las necesidades de una creciente población urbana. Algo similar ocurre con el tratamiento de aguas servidas que apenas alcanza para una fracción de todo lo que debiera procesarse. Además, hay que considerar a los ríos de la vertiente del Pacífico que arrastran en su recorrido residuos industriales, fertilizantes, contaminantes diversos y aguas sin tratar. Todo ello termina en el océano frente a nosotros.

Diversos estudios han documentado los impactos sobre la salud humana de la contaminación en las playas. Afecciones a la piel y a los ojos son comunes, pero también pueden darse situaciones más graves si se afecta el sistema digestivo por ingestión de agua contaminada, como en el caso de niños y jóvenes que no se resisten a un buen chapuzón. Por otra parte, a la vida marina también le afecta la basura pues esta puede ser confundida con alimento por los animales, otras veces se enredan con el plástico e incluso se generan condiciones para la proliferación de pestes como ratas y moscas.

La solución de corto plazo es mejorar la infraestructura de colecta de residuos en las playas y monitorear de manera regular la presencia de basura para poder retirarla a la brevedad. Lamentablemente una playa que se ve sucia no va a crear compromiso con sus visitantes y es muy probable que estos la sigan ensuciando. Esta es una muestra más de la teoría de las ventanas rotas, según la cual, si a un edificio le rompen una ventana y esta no es reparada, con el tiempo le destrozarán más ventanas. Los municipios tienen el rol clave de asegurar la limpieza de las playas en el ámbito de su gestión y los vecinos deberían asegurarse de que así se cumpla. En el mediano y largo plazo se requiere un profundo cambio en nuestra relación con el medio ambiente y con las playas en particular. Ya sea a través de la educación como de la vigilancia ciudadana libre de clasismos, aún tenemos oportunidad de crear espacios compartidos para disfrutar de la naturaleza.