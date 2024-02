“Lo que se requiere es decisión política y acciones enérgicas para restablecer el principio de autoridad”.

Es una realidad el hecho de que en los últimos años ha incrementado la delincuencia y el crimen organizado, vulnerando gravemente los derechos a la vida, la libertad y la propiedad de los peruanos. En ese contexto, la ciudadanía exige acciones cada vez más drásticas contra la delincuencia y el crimen organizado. Hoy existen hasta cinco proyectos de ley propuestos por congresistas y municipalidades que proponen incorporar la figura de “terrorismo urbano” en el Código Penal, con el fin de incrementar las penas y/o aplicar los supuestos del Decreto Ley 25475 sobre delitos de terrorismo a quienes porten o utilicen armas de fuego, granadas y/o explosivos cuando cometen sicariato, secuestro, robo agravado, extorsión, tráfico ilícito de drogas, disturbios, organización criminal, entre otros delitos.

Al respecto, considero que no es necesario crear nuevos delitos cuando sus supuestos pueden ser incorporados en lo que ya conocemos como terrorismo. En general, me parece bien incrementar penas a delitos graves contra la sociedad, como la pena de muerte en el caso de los violadores de niños. Sin embargo, esto por sí solo no va a cambiar la situación actual, si no viene acompañado de una reforma profunda e integral que abarque a las instituciones responsables del sistema de justicia y de la lucha contra la criminalidad; hablo del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y el Instituto Nacional Penitenciario.

Indispensable y necesario es empoderar a la policía. Y con esto no me refiero únicamente a proporcionar los vehículos, equipamiento, entrenamiento, armas y munición necesarias para el cumplimiento de su deber, sino principalmente que tengan pleno respaldo político y legal por parte del Estado para poder enfrentar a delincuentes, sin temor a ser procesados en juicios eternos promovidos por organizaciones que dicen defender los derechos humanos, pero que únicamente se preocupan por los de los delincuentes, y no por los de las fuerzas del orden y las personas de bien.

También debe restituirse su capacidad de investigación de los delitos, que fue indebidamente limitada con la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal, y que ha sido corregido en parte por el Ejecutivo con el Decreto Legislativo 1605, publicado en diciembre del 2023.

Otro aspecto importante es el respeto a la institucionalidad policial, y esto implica el cumplimiento estricto de las leyes que regulan el ingreso, la permanencia y la salida de la carrera policial, especialmente por parte de los gobiernos de turno que, abusando de su poder, han cesado ilegalmente a decenas de generales en línea de carrera, para poner como cabeza de la institución a personas afines políticamente a ellos. Esto debe terminar.

En conclusión, más que iniciativas aisladas, lo que se requiere es decisión política y acciones enérgicas y firmes en defensa de las fuerzas del orden y la sociedad para restablecer el principio de autoridad y la paz en el territorio nacional.

Sin paz no hay desarrollo.