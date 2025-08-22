¿Qué le espera al fútbol peruano con la reelección de Lozano?

Cinco años y contando...

Nadie es adivino: pensar en lo que le espera al fútbol peruano a partir de la reelección de Agustín Lozano sería lanzar una moneda al aire y esperar a ver dónde cae.

Pero en los últimos años, la Federación Peruana de Fútbol no ha sabido dar más que tumbos y malos pasos, empezando por el caso de la reventa de entradas, por el que a Lozano se le aplicó como ‘castigo’ una multa irrisoria, cuando por reglamento FIFA pudo haber sido inhabilitado o, en su defecto, expulsado. Desde allí, todo tuvo luz verde para hacer y deshacer a su antojo.

La gestión de Lozano perdió fallos en el TAS que modificaron campeonatos en marcha y trajeron enormes perjuicios económicos a los clubes y deportistas.

Dejó que Binacional avanzara en la justicia ordinaria, cuando esto debió haber sido sancionado de inmediato, incluso hasta con la desafiliación del club, tal como lo expresan los estatutos.

Contrató a un técnico, Juan Reynoso, al que no le puso cláusula de salida y, tras su despido, le sigue pagando en cómodas cuotas el contrato. Con Jorge Fossati, otra ‘inversión’ fallida.

