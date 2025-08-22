¿Qué le espera al fútbol peruano con la reelección de Lozano?

Escucha la noticia
Nadie es adivino: pensar en lo que le espera al fútbol peruano a partir de la reelección de Agustín Lozano sería lanzar una moneda al aire y esperar a ver dónde cae.
Pero en los últimos años, la Federación Peruana de Fútbol no ha sabido dar más que tumbos y malos pasos, empezando por el caso de la reventa de entradas, por el que a Lozano se le aplicó como ‘castigo’ una multa irrisoria, cuando por reglamento FIFA pudo haber sido inhabilitado o, en su defecto, expulsado. Desde allí, todo tuvo luz verde para hacer y deshacer a su antojo.
La gestión de Lozano perdió fallos en el TAS que modificaron campeonatos en marcha y trajeron enormes perjuicios económicos a los clubes y deportistas.
Dejó que Binacional avanzara en la justicia ordinaria, cuando esto debió haber sido sancionado de inmediato, incluso hasta con la desafiliación del club, tal como lo expresan los estatutos.
Contrató a un técnico, Juan Reynoso, al que no le puso cláusula de salida y, tras su despido, le sigue pagando en cómodas cuotas el contrato. Con Jorge Fossati, otra ‘inversión’ fallida.
Sin embargo, a estas alturas, parece que todo esto es una percepción de pocos, ya que la reelección de Lozano fue avalada sin ningún voto en contra. ¿Y dónde están los de las denuncias de favorecimiento o malos manejos? Todos serán cómplices silenciosos de los próximos cinco años de mandato. Que Dios y sus hinchas los demanden...
La reelección de Agustín Lozano al frente de la Federación Peruana de Fútbol es una pésima noticia para quienes soñamos con un fútbol moderno, transparente y competitivo. Lozano no solo carga con la pesada mochila de haber sido sancionado por la reventa de entradas cuando era dirigente de la federación; también arrastra una cadena de cuestionamientos éticos, deportivos y administrativos que comprometen el futuro del balompié nacional.
El contrato con 1190 Sports, firmado bajo su gestión, es un ejemplo de irresponsabilidad: sin garantías ejecutables, hipotecando los derechos del fútbol peruano en condiciones desfavorables y sin transparencia. ¿Quién se beneficia de esos acuerdos? Ciertamente, no los clubes ni la afición.
En lo deportivo, los resultados son desoladores: últimos en Sudamérica en las categorías Sub-17 y Sub-20, penúltimos en la selección mayor, sumidos en una crisis de presente y de futuro. La falta de un plan integral de menores nos condena a depender del azar, mientras otros países crecen con programas serios de formación.
A ello se suman las irregularidades en el arbitraje local, sospechas de designaciones acomodadas y decisiones que minan la credibilidad del campeonato. ¿Cómo confiar en un dirigente que permite que el fútbol se convierta en terreno fértil para la desconfianza?
Los próximos cinco años con Lozano prometen más de lo mismo: improvisación, falta de visión y un manejo político que prioriza el control antes que el desarrollo del deporte.
Éticamente, Lozano representa lo contrario a lo que el fútbol peruano necesita. Moralmente, está deslegitimado para liderar un proceso de transformación.
Si los clubes, los futbolistas y la sociedad civil no asumen una postura firme, el fútbol peruano seguirá secuestrado por intereses personales. Callar es ser cómplice.