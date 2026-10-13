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Chancay y Basadre para los nuevos gobernantes amazónicos

“Antes que esperar que un megaproyecto cree un nuevo corredor, necesitamos hacer crecer los pequeños corredores regionales al articularlos con mercados dinámicos de su propio territorio”.

    Omar Narrea
    Por

    Economista.

    onarrea@comercio.com.pe

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    Resumen

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    Un ejemplo de cuando hace unos años se hundió la capa asfáltica de la carretera Federico Basadre, en el tramo San Alejandro-Aguaytía. (Foto: CANAL 47 - Pucallpa / Facebook)
    Un ejemplo de cuando hace unos años se hundió la capa asfáltica de la carretera Federico Basadre, en el tramo San Alejandro-Aguaytía. (Foto: CANAL 47 - Pucallpa / Facebook)

    El rol económico de la Amazonía ha sido debatido desde perspectivas como la baja productividad, la ilegalidad, el extractivismo y las fronteras. Este discurso no ha permitido identificar algunas transiciones propias de este siglo en la selva, que vienen generando cambios acelerados en sus ciudades y también en sus nodos productivos. Cambiar el eje de esta discusión ayudará a generar mejores propuestas para los casi 4,8 millones de peruanos amazónicos.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.