Chancay y Basadre para los nuevos gobernantes amazónicos

El rol económico de la Amazonía ha sido debatido desde perspectivas como la baja productividad, la ilegalidad, el extractivismo y las fronteras. Este discurso no ha permitido identificar algunas transiciones propias de este siglo en la selva, que vienen generando cambios acelerados en sus ciudades y también en sus nodos productivos. Cambiar el eje de esta discusión ayudará a generar mejores propuestas para los casi 4,8 millones de peruanos amazónicos.

Hacia los mercados internacionales, San Martín es el cambio más visible: en el 2025 alcanzó un récord de US$583 millones en exportaciones, impulsado por el cacao, el café y el aceite de palma. Pero la transformación también se observa en los corredores regionales que conectan la Amazonía con el resto del país. Moshoqueque, en Chiclayo, es el segundo gran mercado mayorista del Perú: reúne cerca de 10.000 comerciantes, abastece a ciudades como Yurimaguas y Chachapoyas y, a su vez, recibe producción de la Amazonía. Pucallpa, por su parte, combina grandes mercados de abastos con la llegada de centros comerciales y cadenas nacionales. Los cambios en estos corredores regionales se pueden ver en los precios de los alimentos: tres polladas por S/15 en Yarinacocha o un menú de S/8 en Moshoqueque.

Estas dinámicas muestran que el reto no es empezar a conectar una Amazonía aislada, sino fortalecer corredores económicos ya existentes. Sin embargo, las propuestas de conectividad siguen ancladas en modelos del siglo XX. El ferrocarril de Chancay a la frontera brasileña, estimado preliminarmente en US$14.400 millones, propone llegar hasta Cruzeiro do Sul, en Acre, una de las economías estatales más pequeñas y aisladas de Brasil, atravesando además una frontera con importantes riesgos ambientales y de seguridad. Mientras discutimos esa nueva conexión, la Federico Basadre y el río Ucayali ya articulan productores y mercados desde la sierra central hasta Loreto, pasando por Pucallpa. La tarea de política pública de hoy es fortalecer estos corredores existentes y ampliar el acceso de los productores a los mercados que ya articulan.

Empero, las autoridades regionales se suman con facilidad a los grandes proyectos de conexión que reproducen debates desactualizados. Esto mientras descuidan herramientas menos espectaculares, pero más inmediatas: mantener la Federico Basadre y sus accesos, mejorar la conexión de los productores de Aguaytía con Pucallpa o asegurar la navegabilidad hacia Iquitos. En el 2023, el deterioro de la Federico Basadre llegó a comprometer el abastecimiento de alimentos y combustibles de Ucayali. El débil funcionamiento de estos corredores aleja al productor de los pujantes mercados regionales y puede atraparlo en una economía que paga precios de chacra, mientras el mayor valor se concentra en los mercados de las ciudades.

En estos corredores, entonces, los retos de la conectividad son dos: conectar los centros productivos locales con los nodos regionales y conectar esos nodos con mercados de alto valor. Chancay puede ayudar con lo segundo, pero no resolverá lo primero. Antes que esperar que un megaproyecto cree un nuevo corredor, necesitamos hacer crecer los pequeños corredores regionales al articularlos con mercados dinámicos de su propio territorio. Para las próximas autoridades regionales y su negociación con el Ejecutivo, el corredor de la Federico Basadre, que articula algunas de las principales ciudades y zonas productivas de la selva, ejemplifica el quehacer pendiente en materia de conectividad. Chancay importa, pero también importa Basadre.