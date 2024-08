“Yo de mayor quiero ser futbolista”. Eso afirman muchos escolares cuando sueñan sobre su futuro. El fútbol sigue siendo el deporte de preferencia de los peruanos no solo como su actividad física favorita, sino como la afición deportiva más seguida desde la pantalla.

Según un sondeo del IEP de noviembre del 2023, el 44% de los peruanos es hincha de algún club de fútbol nacional y solo a un 5% no le gusta el fútbol.

El 16% es fan de Alianza Lima, otro 16% de Universitario, y un 8% de Sporting Cristal. Además, cuatro de cada diez son hinchas de algún club o selección extranjera, con el Barcelona a la cabeza, seguido del Real Madrid.

Más aún, el 10% de los limeños reconoció haber usado alguna casa de apuestas en el 2023, según la encuestadora CCR Cuore.

En el Perú, como en el resto de Latinoamérica y Europa, el fútbol es el deporte más seguido por los hombres, al que cada vez más mujeres se suman.

Seguro recordamos ese 15 de noviembre del 2017, cuando un conocido aplicativo para detectar sismos emitió una alerta en Lima, confundiendo con un temblor lo que en realidad era la vibración generada por los brincos de 50.000 personas que celebraban el gol de Farfán a Nueva Zelanda que llevó al Perú a la Copa del Mundo después de más de tres décadas.

Como dijo el historiador Gerardo Álvarez, autor del libro “Del barrio al estadio: identidad y espectáculo en el fútbol peruano”: “El fútbol se convierte en un deporte pluriclasista, a diferencia de otros que solo lo practican las élites o las clases populares”.

Hemos asistido estos días a otro doloroso capítulo de violencia contra la mujer, protagonizado por un conocido futbolista.

La violencia es intolerable venga de quien venga, pero cuando es perpetrada por personajes que representan una afición que levanta pasiones, lágrimas y hasta sismos, es especialmente perniciosa, pues no solo daña a las mujeres que sufren las consecuencias directas de ese infierno, sino que además envilece una profesión de alto impacto sobre niños y adolescentes, futuros hombres que hoy están en proceso de definición y construcción de lo que significa ser un verdadero hombre.

Como dijo Oliver Sonne este año en una entrevista para Sin Casette: “Yo siempre he creído que no me pagan por lo que hago en el campo, sino por lo que hago fuera de él”.

Amén.