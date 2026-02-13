Inicio
·
opinion
·
colaboradores

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Cien años de la radio en el Perú: la radio eterna

“En el Perú, la radio debe reconectar con niños y jóvenes a partir de su proximidad, su capacidad de generar emoción y su masividad”.

    Carlos Rivadeneyra Olcese
    Por

    Decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima

    Escuchar
    00:0000:00

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La radio, al cumplir su primer siglo en el Perú, atraviesa un proceso de adaptación a un nuevo ecosistema mediático que la invita a reinventarse". Foto: Archivo Histórico El Comercio
    "La radio, al cumplir su primer siglo en el Perú, atraviesa un proceso de adaptación a un nuevo ecosistema mediático que la invita a reinventarse". Foto: Archivo Histórico El Comercio
    / EL COMERCIO

    En nuestro país, la radio es el medio de comunicación masivo más extendido. Según datos del Concortv, el 71% de los peruanos la escucha de lunes a viernes durante más de dos horas y media en promedio. Su fuerza es especialmente visible en las zonas rurales, donde sigue siendo el canal más accesible de información y entretenimiento. La música domina la preferencia (87%), seguida por los noticieros (47%) y los programas deportivos (11%). La radio no solo informa: acompaña.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

    Cien años de la radio en el Perú: la radio eterna
    Colaboradores

    Cien años de la radio en el Perú: la radio eterna

    Bonos agrarios: reflexiones constitucionales
    Colaboradores

    Bonos agrarios: reflexiones constitucionales

    La colaboración eficaz y la ley 31990: una respuesta necesaria al abuso fiscal
    Colaboradores

    La colaboración eficaz y la ley 31990: una respuesta necesaria al abuso fiscal

    Grau en Abtao, 160 años de gloria
    Columnistas

    Grau en Abtao, 160 años de gloria