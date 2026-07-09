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Cinco retos para el país

“Sin objetivos claros [...], la relación con los representantes del Congreso muta de la potencial colaboración y control a la prebenda inmoral”.

    Enrique Valderrama Peña
    Por

    Excandidato presidencial del Partido Aprista Peruano

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "En la primera vuelta expusimos algunas ideas fuerza que hoy tienen vigencia y que recordamos para el debate público". Ilustración: Rolando Pinillos
    "En la primera vuelta expusimos algunas ideas fuerza que hoy tienen vigencia y que recordamos para el debate público". Ilustración: Rolando Pinillos

    En los próximos días empezará un nuevo gobierno y un nuevo Legislativo, este último compuesto por seis bancadas. El avance del país en los siguientes años será posible si existe una dirección clara y objetivos concretos sobre los cuales se puedan construir apoyos específicos de los diputados y senadores, además de la sociedad civil para estos propósitos. Sin objetivos claros, como sí los hubo en el gobierno de Alan García del período 2006-2011, la relación con los representantes del Congreso muta de la potencial colaboración y control a la prebenda inmoral o a la oposición obstruccionista.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.