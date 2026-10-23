Cobre y productividad: la siguiente frontera de la competitividad minera en el Perú

El aporte del cobre a la economía peruana es indiscutible: exportaciones, inversión, recaudación, empleo formal y una amplia red de proveedores. La pregunta relevante es cómo multiplicar ese aporte. El desafío es elevar la productividad del sector y, a partir de ello, construir capacidades que se extiendan a otros sectores.

El contexto internacional juega a favor. La transición energética, la expansión de las redes eléctricas, los centros de datos y la electrificación del transporte están elevando la demanda de infraestructura eléctrica y de minerales críticos, con el cobre en un lugar central. Pero esa oportunidad no es exclusiva del Perú. Distintas jurisdicciones compiten por atraer el capital necesario para desarrollar sus recursos, y la ventaja geológica es solo una parte de esa ecuación. Dependerá también de producir con eficiencia, trazabilidad, seguridad, digitalización y estándares cada vez más exigentes.

Cuánto se produce sigue siendo importante, pero cómo se produce empieza a pesar cada vez más. Menos interrupciones, mejor uso de los activos, mayor eficiencia energética y mejores decisiones apoyadas en datos pueden parecer ajustes operativos. Sin embargo, en una industria de ciclos largos y grandes inversiones, son diferencias que terminan definiendo la competitividad.

En la práctica, esa productividad se juega en decisiones concretas: anticipar una falla antes de que detenga un equipo, ajustar los parámetros de planta ante cambios en la alimentación, o integrar mejor mina, planta y logística para reducir detenciones y destrabar cuellos de botella. Es precisamente en estos ámbitos donde la inteligencia artificial y otras herramientas digitales están ampliando las posibilidades.

Los resultados empiezan a ser medibles. De acuerdo con un reciente informe de Boston Consulting Group sobre inteligencia artificial en minería, aplicaciones maduras de IA han permitido elevar entre 2% y 5% el ‘throughput’ de las operaciones. El mismo estudio muestra oportunidades relevantes en el mantenimiento y la planificación operacional, entre otras áreas de la cadena de valor.

Para el Perú, la implicancia es clara: la agenda sectorial no puede limitarse a sumar nuevos proyectos. Hay también una oportunidad importante en potenciar con inteligencia artificial la productividad de las operaciones existentes y, al mismo tiempo, incorporar estas capacidades desde el diseño de las nuevas operaciones. Desarrollar y escalar estas capacidades será clave para capturar esa oportunidad de manera sostenida.

Ese esfuerzo abre, además, una oportunidad que trasciende a la propia minería. Una industria más productiva y sofisticada demanda talento especializado y proveedores capaces de responder a nuevas exigencias, impulsando conocimientos y formas de operar que luego pueden extenderse a otros sectores. Pero ese efecto multiplicador no ocurre automáticamente: requiere formar talento en función de las necesidades de la industria, fortalecer las empresas de servicios, transferir buenas prácticas y conectar mejor a las regiones mineras con sus cadenas de suministro.

La oportunidad del cobre para el Perú, por tanto, va más allá de desarrollar nuevos proyectos. Está también en elevar la productividad de la minería, aprovechar tecnologías como la inteligencia artificial y, a partir de ello, desarrollar talento y proveedores con capacidades que puedan extenderse a otros sectores. Así, la minería puede contribuir no solo con más producción, inversión y recaudación, sino también con capacidades que fortalezcan la competitividad del país.