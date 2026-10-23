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Cobre y productividad: la siguiente frontera de la competitividad minera en el Perú

“La oportunidad del cobre para el Perú va más allá de desarrollar nuevos proyectos. Está también en elevar la productividad de la minería, aprovechar tecnologías como la inteligencia artificial”.

    Tomás Reyes
    Por

    Partner de BCG

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Foto: Bloomberg
    Foto: Bloomberg
    / Dado Galdieri

    El aporte del cobre a la economía peruana es indiscutible: exportaciones, inversión, recaudación, empleo formal y una amplia red de proveedores. La pregunta relevante es cómo multiplicar ese aporte. El desafío es elevar la productividad del sector y, a partir de ello, construir capacidades que se extiendan a otros sectores.

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