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¿Cómo conectar lo que ya se mide?

“La ventaja no la tendrán las marcas con más datos, sino las que logren entender, antes que las demás, lo que esos datos dicen”.

    Ana Laura Barro
    Por

    CEO de Ibope para Perú y Centroamérica

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Un televidente viendo el Super Bowl del fútbol americano. Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini
    Un televidente viendo el Super Bowl del fútbol americano. Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

    En la actividad publicitaria, ¿qué oportunidades ofrece una audiencia tan amplia y diversa? Recordando el Mundial 2026, 11,6 millones de peruanos siguieron los partidos por TV lineal. La cifra ya dice mucho, pero lo más interesante es saber quiénes estaban del otro lado de la pantalla: el 46% eran mujeres y el 69% tenía 26 años o más. Por otro lado, las apuestas online concentraron el 68% de los avisos emitidos en ese torneo. Estos datos, puestos uno al lado del otro, y leídos de manera aislada, representarían el mayor desafío que enfrenta la industria publicitaria: la información existe, pero el valor está en conectarla.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.