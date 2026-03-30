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¿Cómo financiamos la educación privada? Cuando proteger el sistema educativo acaba por encarecerlo

“La preocupación por la continuidad educativa es válida. Pero -más allá de la ilegalidad de esta decisión- la respuesta no puede ser excluir al sector del sistema concursal”.

    Thomas Thorndike
    Por

    Abogado y socio en Garrigues

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    "El TC quiso proteger a las entidades educativas [...], pero al pretender 'blindarlas' del paraguas concursal, como lo han pretendido hacer, puede convertirlas en deudoras de alto riesgo para el sistema financiero". Foto: El Comercio
    "El TC quiso proteger a las entidades educativas [...], pero al pretender 'blindarlas' del paraguas concursal, como lo han pretendido hacer, puede convertirlas en deudoras de alto riesgo para el sistema financiero". Foto: El Comercio

    Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado que las entidades educativas no pueden ser sometidas al sistema concursal peruano. La lógica del TC es que el ingreso de una entidad educativa a un procedimiento concursal pondría en riesgo la continuidad del servicio educativo y, con ello, el derecho a la educación de los estudiantes.

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