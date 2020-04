El liderazgo del presidente Trump está siendo sometido a una prueba de estrés. La pandemia del coronavirus ilumina cómo las divisiones partidistas pueden afectar la forma en que la gente percibe una amenaza, como lo que piensan que se debe hacer frente a tan formidable desafío.

Quienes votaron por Trump –la gente que se siente profundamente vista y representada por el presidente– ven a su presidente como si estuviera bajo ataque. Los enemigos incluyen a los demócratas, la implacable propagación del virus y, en particular, China. Hablé con varios partidarios de Trump sobre cómo ven el liderazgo de su gobierno en esta época de crisis.

Maurice Rosenstein es dueño de un restaurante de carnes en Texas. Votó por Trump en el 2016 y tiene previsto volver a votar por él en el 2020.

“Es un hombre de fuerte voluntad y mente”, dijo el Sr. Rosenstein. “Creo que ha hecho un gran trabajo con nuestra economía”. Rosenstein apuntó a la suspensión de vuelos desde China como un paso positivo. “El hombre tiene agallas”, agregó. “Pasará a la historia como un presidente muy bueno a mis ojos”.

El restaurante de Rosenstein, según sus palabras, ha sido “devastado” por las restricciones de la pandemia. Su personal de 64 personas se ha reducido a 20. El negocio de comida para llevar no genera beneficios.

Aunque alabó la respuesta del presidente al coronavirus, dirigió la mayor parte de su ira hacia China.

“No creo que quiera volver a comprar nada de China, aunque tenga que pagar el doble”, dijo. “Estas personas crearon una pandemia de la que no creo que salgamos nunca al 100%, probablemente durante mi vida. Es terrible”.

Michael Ricciardi es propietario de Global Cleaning USA, una empresa de limpieza comercial en Nueva Jersey. Muchos de sus clientes habituales han suspendido los servicios porque sus edificios están cerrados. “Creo que el hecho de que prohibiera los vuelos desde China antes de tiempo fue de gran ayuda para intentar contenerlo”, dijo Ricciardi. “Fue alarmante ver lo rápido que se extendió esta cosa”. Ricciardi cree que el coronavirus es “un virus creado por el hombre en China durante un año electoral”. Además, dijo que le gustaría ver al presidente “hacer a China responsable” del coronavirus. “Para mí esto es una guerra bioquímica. China necesita ser investigada y deben ser responsables si se descubre alguna evidencia de que lo hicieron a propósito”, añadió.

Jarrett Stern es administrador de un hospital en Nuevo Hampshire. Ha trabajado en el área de la salud durante 25 años. Stern dijo que ha quedado “bastante impresionado” con la respuesta del gobierno federal al coronavirus. “Siempre es más fácil sentarse en el sillón y criticar todo lo que se está haciendo”.

Señaló como pasos positivos la aprobación del paquete de estímulos y “el asesoramiento a los estados sobre cómo minimizar la propagación del virus”. Dijo que también le han impresionado las reuniones informativas diarias de la Casa Blanca.

Jane Murphy Timken es la presidenta del Partido Republicano en Ohio. “Creo que el presidente ha estado haciendo un trabajo fenomenal”, dijo. “Ha reunido un fantástico equipo de líderes expertos en su campo”. El presidente, señaló, “es una persona de acción. No va a estar sentado en su oficina. Va a estar al teléfono”.

“Tiene grandes expectativas para las personas que trabajan para él y están haciendo lo mejor para cumplirlas”, dijo Timken. “Para él la prioridad es la salud y la seguridad del pueblo estadounidense”, añadió. “Su política de America First está demostrando ser correcta. Tenemos que cuidar de Estados Unidos y sus ciudadanos”.

La Sra. Timken criticó a los demócratas por ser críticos con el gobierno federal en este momento. “Hay una tendencia a atacar. He visto que los demócratas tienden a hacer esto, y no creo que sea un buen presagio. Cuando el público estadounidense está perdiendo sus trabajos y preocupado por su salud y seguridad, los ataques partidistas no son bien recibidos. Creo que habrá una reacción a eso”, dijo. “El pueblo estadounidense ama al presidente porque es un luchador y está luchando por ellos”, añadió la Sra. Timken.

