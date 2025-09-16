¿Cómo tratar la obesidad y el sobrepeso en el Perú y cuáles son las barreras que estas enfermedades enfrentan?

El Perú se ha visto severamente afectado por muertes relacionadas al exceso de peso. Se estima que el sobrepeso y la obesidad contribuyen a un gran porcentaje de muertes por enfermedades no transmisibles, tales como la diabetes, el cáncer y enfermedades cardiovasculares.

Según un estudio reciente del Minsa, en 2025, se ha indicado que el 62% de los peruanos mayores de 15 años sufre de exceso de peso, un dato verdaderamente preocupante. En esa línea, podemos definir la obesidad como la acumulación excesiva o anormal de grasa o tejido adiposo, que puede ser perjudicial para la salud. Tener un IMC con un valor de entre 25.0 y 29.9, corresponde a la definición de sobrepeso; mientras que, un IMC igual o mayor a 30.0, corresponde a obesidad.

Uno de los datos más alarmantes a nivel general, es que el 67% de las muertes asociadas al exceso de peso, por acumulación excesiva de tejido graso, están relacionadas con enfermedades del corazón. Y no se trata sólo de cuánto pesa una persona, sino de dónde y cómo se almacena esa grasa.

Así mismo, es importante mencionar que, el tejido adiposo es el acumulo de células adiposas o adipocitos que usualmente se encuentra alrededor de los órganos que están dentro del abdomen o debajo de la piel. Este cumple varias funciones:nalmacenaje del exceso de energía en forma de gotitas de triglicéridos; producción de sustancias llamadas adipocinas que funcionan como hormonas que ayudan a controlar el metabolismo, el apetito, los procesos de inflamación-reparación, entre otras.

Con esto, se puede afirmar que son muchísimos los órganos que pueden verse comprometidos cuando una persona padece de esto. El crecimiento no controlado del tejido adiposo produce que este no pueda almacenar la energía en forma de triglicéridos y/o utilizarla; causando la liberación de sustancias que llegan a órganos acumulando en ellos , grasa. Algunos de estos son el hígado, el páncreas, los riñones, el corazón e incluso los músculos.

Si bien esta es una enfermedad que cualquier persona podría padecer, existen algunos factores que pueden ser más riesgosos, tales como antecedentes familiares o personales de enfermedades como Diabetes tipo 2, presión arterial elevada, exceso de colesterol y triglicéridos, reducción de la función renal, entre otros.

Algunas recomendaciones que pueden seguir las personas en general, para no llegar a estos extremos es fundamental que pasen por la evaluación de un profesional de la salud, adoptar estilos de vida más saludables, que incluyen: dormir al menos 6-7 horas al día y comer alimentos saludables no procesados, bajos en azúcares refinados y por supuesto, realizar 150 minutos de ejercicio a la semana, evitando de esta manera, conductas sedentarias o la inactividad física.

Sin embargo, es importante mencionar que, aún en el Perú y a nivel global, existe una barrera clave que enfrentan los pacientes que padecen de obesidad y un alto nivel de tejido adiposo: la obesidad no ha sido reconocida como enfermedad crónica, tanto en los sistemas de salud públicos, como privados. Con ello no se les brindan opciones de tratamiento que han mostrado ser eficaces en el manejo de la obesidad, tales como algunos fármacos o la cirugía bariátrica-metabólica. Adicionalmente, hay algunas otras barreras que incluyen la falta de mobiliario, tanto en el transporte, como en hospitales o clínicas que permita que estas personas sean tratadas con dignidad.