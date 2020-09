Conforme a los criterios de Saber más

Nuestro Congreso, a pocos meses de instalado, se ha ganado a pulso la desaprobación de la mayoría de ciudadanos. Su aprobación está cerca del 20%, no lejos del punto más bajo del Parlamento disuelto (11%). Los congresistas electos en enero tenían una oportunidad de oro para conectar con una ciudadanía que necesita señales de estar representada y de que nuestra élite política puede dar la talla. Tanto así que a inicios de su periodo, en mayo, llegaron a tener más de 50% de aprobación. Entre otras cosas, los nuevos congresistas tenían que proteger la reforma judicial y política, evitar blindajes y confrontaciones innecesarias. Hasta ahora su legado es: leyes declaradas inconstitucionales, petardeo de la reforma política y blindajes a congresistas con denuncias constitucionales o para quienes el Poder Judicial pidió el levantamiento de su inmunidad parlamentaria. Si bien no son todos, cabe preguntarse: ¿Por qué los congresistas toman tan malas decisiones para el país o para sus propias carreras políticas?

Sin lugar a dudas, la deteriorada imagen del Congreso es responsabilidad de los propios legisladores. Sin embargo –y esto puede sonar poco popular, pero hay que decirlo–: ser congresista es difícil. El puesto exige estar expuesto a la presión de los medios, la opinión pública, la urgencia de diversos temas, y se deben tomar decisiones trascendentales en tiempos apretados.

Mejorar la representación parlamentaria no pasa por poner más requisitos, es un facilismo decir que si exigimos títulos universitarios todo estaría mejor. No hay evidencia de que esa sea la solución, sino recordemos que la gran mayoría de los involucrados en el caso Odebrecht, que levantaron en peso al país, tenían títulos de educación superior. El título no asegura la idoneidad ni honestidad de los representantes.

Entonces, ¿cómo mejorar la toma de decisiones de los congresistas? Esto depende de muchos factores, pero quiero enfocarme aquí en un aspecto importante para la labor congresal que es usualmente dejado de lado: el personal del Congreso.

El servicio parlamentario, en grueso, se divide en dos: el personal estable y el de confianza. El estable es el nombrado, que no cambia con cada Congreso. El de confianza son, entre otros, los asesores de los despachos. Cada representante tiene dos asesores, además de personal de apoyo técnico, auxiliar, asistente y coordinador. Solo los dos asesores por despacho nos cuestan aproximadamente 2,5 millones de soles mensuales.

¿Cómo es posible que con tanto dinero en asesoría los congresistas tomen malas decisiones? Dos escenarios: puede ser que los congresistas tengan buenos asesores y simplemente no los escuchen o que para la mayoría de parlamentarios la idea de personal de “confianza” sea elegir a alguien de su círculo que sea leal pero no necesariamente competente y que sepa entender o usar evidencia. Intuyo que, en la mayoría de los casos, es lo segundo: congresistas contratando asesores leales, pero malos, que no ayudan y que van a pensar en su puesto antes de contradecir o señalar errores de su jefe.

Pero el problema no solo se ve en los asesores de los despachos. El problema de raíz es ver al Congreso como un botín de empleos para gente de “confianza” (leal pero poco capaz) y no buscar profesionales que ayuden a la labor parlamentaria. Elegir malos asesores o personal no idóneo no es la única causa para sus malas decisiones, pero agrava el problema. Ahora bien, el problema va más allá de los asesores de despachos, tampoco se tiene personal idóneo en puestos clave como, por ejemplo, el Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, el cual debería proveer datos, información y análisis para que los parlamentarios puedan hacer bien su trabajo. Sin embargo, si uno entra a la web del Parlamento ve que, más allá de unas presentaciones sobre presupuesto, no se nota que esta oficina provea información necesaria y relevante que dé respaldo técnico a las discusiones del Congreso. Esto, en parte, tiene que ver con el personal a cargo de esa área tan sensible. Los dos últimos directores de esta son abogados que no registran publicaciones, credenciales o experiencias en investigación o gestión del conocimiento.

El mejorar nuestra representación depende de muchos factores, como exigir mejores filtros a los partidos, impulsar la reforma política, evitar el ingreso de dinero ilícito en la política, entre otros. Pero también pasa por tener un mejor sistema de apoyo a la labor parlamentaria que al menos trate de evitar o disminuya las malas decisiones. Este congreso puede hacer algo y dejar la semilla para que los próximos den la talla.

Pueden empezar por ordenar la casa. Sería un magnífico legado dejar reglas claras y públicas para la contratación de los asesores, exigir mejores requisitos y que estos, así como la distribución del personal, no cambien por acuerdos de la Mesa Directiva; reorganizar el Departamento de Investigación, seleccionado directores con experiencia en investigación que puedan organizar un equipo de trabajo con buenos analistas de datos que provean información útil para una buena función parlamentaria, retomar el debate para incluir el servicio parlamentario en la ley servir, etc.

Quedan pocos meses para que termine este período. Los congresistas todavía pueden mejorar su imagen y legado, de lo contrario quedará registro de su inacción y se lo recordaremos la próxima vez que pidan nuestro voto.