El Mundial 2026: una ventana para entender cómo se comportan las audiencias

El Mundial 2026 no será solo el mayor evento deportivo del año. Será uno de los pocos momentos capaces de concentrar atención masiva, simultánea y sostenida en un entorno en el que el consumo audiovisual está cada vez más fragmentado entre plataformas, dispositivos y formatos.

Ahí está su verdadero valor para marcas, agencias y medios. Ya no se trata solo del volumen de audiencia, sino de entender cómo se comporta alrededor del evento: qué consume, en qué plataformas, durante cuánto tiempo y en qué contexto.

Desde Ibope trabajamos con una idea clara: abrir una “ventana al Mundial”. No solo medir cuánto se ve el torneo, sino entender cómo se ve realmente y qué decisiones permite tomar.

Qatar 2022 ya dejó señales claras. En el Perú, pese a que la selección peruana no clasificó, cerca de 10 millones de personas vieron al menos un partido. La final entre Argentina y Francia reunió a 4,3 millones de espectadores en simultáneo.

Pero el dato clave no es solo el alcance, es la calidad de la atención. El tiempo medio de consumo por partido fue de una hora y 19 minutos, y el 46% de la audiencia vio los encuentros acompañada.

En una industria dominada por consumos rápidos y dispersos, el Mundial sigue siendo una de las pocas experiencias capaces de generar atención sostenida y consumo compartido a gran escala.

Un consumo que ya no ocurre en un solo lugar

La experiencia del torneo hoy se distribuye entre televisión abierta, cable, streaming, Connected TV, clips, resúmenes y conversación digital. Lejos de fragmentar el impacto, lo multiplica.

Ya no basta con mirar una sola plataforma ni analizar audiencias de forma aislada. Entender el recorrido completo del consumo es clave tanto para quienes distribuyen contenido como para quienes invierten en publicidad.

En el Perú, hoy ya es posible integrar televisión y consumo digital en una misma lectura cross-media, permitiendo construir una visión comparable e independiente del comportamiento de las audiencias a través de dispositivos y plataformas.

La diferencia está en la calidad del dato

Pero en un ecosistema cada vez más fragmentado, el desafío no es solo sumar más información, es contar con datos confiables.

En un mercado en el que conviven métricas declaradas, estimaciones y metodologías distintas, disponer de una medición observada e independiente permite construir una lectura confiable sobre cómo se consume tanto el contenido como la publicidad alrededor de un evento como el Mundial.

Porque entender el comportamiento de las audiencias no implica solamente saber cuántas personas estuvieron expuestas, sino también comprender cómo fue ese consumo, cuánto tiempo duró y cómo cambia entre plataformas y contextos distintos.

Tres razones por las que el Mundial sigue siendo único

1. Alcance masivo en simultáneo: pocos eventos logran reunir audiencias tan amplias y diversas en un mismo momento. Reúne audiencias diversas en género y edad en un mismo momento, convirtiéndose en una de las plataformas más eficientes para construir cobertura y generar impacto a escala.

2. Atención sostenida: los partidos generan largos períodos de consumo continuo en contextos de alta implicación emocional. No es scroll: es atención real y sostenida, algo cada vez más difícil de encontrar en el ecosistema actual.

3. Conversación y efecto comunidad: casi la mitad de la audiencia consume los partidos acompañada. Es una experiencia colectiva. Además, el impacto no termina en la pantalla: se amplifica en la conversación digital, extendiendo el recorrido del contenido.

El Mundial 2026 ya ha empezado para marcas, agencias y medios. En un contexto en el que cada decisión exige más precisión, contar con una lectura confiable, independiente y basada en comportamiento real será clave.

La ventaja estará en mirar más allá del volumen y entender, de verdad, cómo se está viendo.