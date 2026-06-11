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El Mundial 2026: una ventana para entender cómo se comportan las audiencias

“En un contexto en el que cada decisión exige más precisión, contar con una lectura confiable, independiente y basada en comportamiento real será clave”.

    Ana Laura Barro
    Por

    CEO de Ibope para Perú y Centroamérica

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    "La experiencia del torneo hoy se distribuye entre televisión abierta, cable, streaming, Connected TV, clips, resúmenes y conversación digital. Lejos de fragmentar el impacto, lo multiplica". Foto: Gemini
    "La experiencia del torneo hoy se distribuye entre televisión abierta, cable, streaming, Connected TV, clips, resúmenes y conversación digital. Lejos de fragmentar el impacto, lo multiplica". Foto: Gemini

    El Mundial 2026 no será solo el mayor evento deportivo del año. Será uno de los pocos momentos capaces de concentrar atención masiva, simultánea y sostenida en un entorno en el que el consumo audiovisual está cada vez más fragmentado entre plataformas, dispositivos y formatos.

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