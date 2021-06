Conforme a los criterios de Saber más

Estados Unidos se encuentra en medio de un verano de celebración con casos y muertes por coronavirus en declive. El alivio colectivo es bien merecido, pero partes del país siguen siendo vulnerables a los brotes debido a las tasas de vacunación irregular.

Cualquier riesgo de sobrecargas futuras y pérdida de vidas es casi totalmente prevenible, dada la disponibilidad de vacunas. Y, sin embargo, hay razones para creer que el estancamiento de las vacunas hará que la nación no alcance el objetivo del presidente Joe Biden de una cobertura del 70% antes del 4 de julio entre los estadounidenses elegibles.

¿Qué pasa ahora? No hay ninguna razón por la que Estados Unidos deba conformarse con tasas de vacunación irregulares y muertes fácilmente prevenibles. Hay formas de superar la baja demanda de vacunas. Comienza con médicos y enfermeras.

Veinte años de investigación sobre cómo persuadir a las personas para que se vacunen muestran que los proveedores de atención médica son la fuente más confiable de información sobre vacunas, incluso entre quienes se niegan a vacunarse. Los médicos y enfermeras de la nación deben hablar con los pacientes sobre las vacunas COVID-19 en cada oportunidad.

Esto puede parecer obvio y, sin embargo, muy pocos proveedores han sido capacitados en los enfoques más efectivos para hablar con la gente sobre las vacunas. Por ejemplo, los médicos y enfermeras pueden asumir que necesitan ofrecer a los pacientes más información sobre las vacunas para persuadirlos. Pero la investigación muestra que a menudo la falta de conocimiento no es el problema principal. Muchas personas rechazan las vacunas debido a su cosmovisión, valores o desconfianza en el sistema de salud. En esta etapa hay una sobrecarga de información.

Estrategias como enmarcar la vacunación como la opción predeterminada pueden ser efectivas. No le quita la autonomía a alguien, pero aún sirve como un empujón verbal hacia la vacunación. Pero, ¿cómo puede la nación asegurarse de que sus médicos utilicen estos enfoques? Es necesario que haya un programa de educación médica continua, una herramienta utilizada por los médicos para mantener sus habilidades y conocimientos actualizados de la medicina y mantener su licencia, para capacitarlos en técnicas efectivas de comunicación de vacunas. Recientemente lanzamos un programa de este tipo en Yale.

Otra forma de garantizar que se dedique suficiente tiempo a conversaciones a veces desafiantes sobre las vacunas es hacer que el asesoramiento sobre vacunas sea reembolsable. En este momento, los proveedores reciben una compensación si vacunan a sus pacientes; no se les reembolsa si el paciente termina rechazando la vacuna. Pero los médicos no siempre saben si su conversación con los pacientes los convenció de vacunarse o no. Deberían ser compensados por tener la conversación en primer lugar. Muchos otros países lo hacen.

Persuadir a las personas para que se vacunen a menudo requiere múltiples discusiones. Idealmente, como parte de cualquier cita, los médicos instarán a los pacientes no vacunados a recibir la vacuna COVID-19 y hablarán sobre cualquier inquietud. Si el médico lo hace durante más de unos pocos minutos, pueden solicitar el reembolso. Los médicos deben poder facturar varias sesiones de asesoramiento con el mismo paciente hasta un límite razonable de tres veces al año.

Otros esfuerzos continuos, como aumentar el acceso a las vacunas y simplificar el proceso de vacunación, siguen siendo importantes. Hasta el día de hoy, hay muchas personas que están preocupadas por el costo de las vacunas a pesar de que son gratuitas. Los sitios de vacunación deben dejar de solicitar información sobre seguros.

El mensaje de vacunación más eficaz es el que proviene de una fuente confiable y no solo logra que el oyente se vacune, sino que lo motiva a alentar a los que lo rodean a hacerlo también. Los proveedores de atención médica tienen esta influencia y todos los trabajadores de la salud deben avanzar juntos hacia tasas de vacunación más altas.





–Glosado y editado–

© The New York Times