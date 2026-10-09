Cuando crecer ya no basta: el próximo desafío del desarrollo peruano

En 1966, cuando Swisscontact inició su trabajo en el Perú junto a Senati, el desafío era relativamente concreto: formar técnicos capaces de acompañar la modernización de una economía que necesitaba nuevas capacidades productivas. Sesenta años después, el desafío es mucho más complejo. Ya no basta con tener talento, tecnología o inversión por separado. El verdadero reto es conseguir que todas esas capacidades se conecten y generen oportunidades que puedan sostenerse en el tiempo.

El Perú creció 3,4% en el 2025. Sin embargo, la pobreza monetaria alcanzó 25,7% y siete de cada diez trabajadores continuaron en la informalidad. Estas cifras recuerdan que el crecimiento, por sí solo, no garantiza desarrollo. La pregunta que deberíamos hacernos es qué necesitamos cambiar para que una economía que crece también sea capaz de generar mayor productividad, empleo y oportunidades en más territorios.

La propia evolución de Swisscontact en el país refleja ese cambio de paradigma. Lo que comenzó con formación técnica en mecánica de precisión se extendió posteriormente al desarrollo empresarial, turismo, emprendimiento, microfinanzas y acceso a mercados. Hoy incorpora además desafíos como la transición verde, la movilidad sostenible, la agricultura amazónica, la vivienda segura y las cadenas de valor vinculadas con la biodiversidad.

¿Por qué importa esta evolución? Porque las necesidades de una empresa peruana también han cambiado. Ya no basta con contar con trabajadores capacitados. Se necesita tecnología, financiamiento, acceso a mercados y capacidad para responder a estándares internacionales. Un productor amazónico debe demostrar el origen y sostenibilidad de lo que ofrece. Una ciudad no solo debe crecer, sino encontrar mejores formas de movilizarse y utilizar sus recursos.

Los resultados recientes muestran cómo estas capacidades pueden convertirse en oportunidades concretas. En el 2025, 31 empresas peruanas participaron en Anuga para conectarse con compradores internacionales. En Amazonas, productores de Bagua y Utcubamba pudieron aprovechar la denominación de origen del Cacao Nativo de Amazonas. Y en Ucayali, una cooperativa de 613 productores incorporó drones y herramientas geográficas para mejorar la trazabilidad de sus parcelas y responder a las exigencias internacionales de no deforestación.

Son iniciativas diferentes, pero tienen algo en común, el conocimiento y la tecnología solo generan desarrollo cuando logran resolver problemas concretos y convertirse en capacidades que permanecen.

Lo mismo ocurre con la sostenibilidad. Ya no puede entenderse únicamente como una agenda ambiental. Para una empresa, puede determinar el acceso a un mercado; para un productor amazónico, la posibilidad de generar ingresos sin destruir su entorno; y para una ciudad, la calidad de vida de sus habitantes.

El siguiente paso para el Perú será precisamente conectar mejor lo que hoy suele estar separado: formación con empleo, innovación con productividad, conservación con oportunidades económicas y empresas con mercados internacionales.

Después de seis décadas, la experiencia deja una lección que va más allá de cualquier organización: el desarrollo no se construye acumulando proyectos, sino creando las condiciones para que las soluciones puedan sostenerse, adaptarse y multiplicarse. El reto del Perú, además de crecer, es conseguir que ese crecimiento se convierta en capacidades, productividad y oportunidades duraderas.