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Cuando crecer ya no basta: el próximo desafío del desarrollo peruano

“El siguiente paso para el Perú será conectar mejor lo que suele estar separado: formación con empleo, innovación con productividad, conservación con oportunidades económicas y empresas con mercados internacionales”.

    Franz Baumann Salas
    Por

    Director país de Swisscontact Perú

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza.
    Ilustración: Giovanni Tazza.

    En 1966, cuando Swisscontact inició su trabajo en el Perú junto a Senati, el desafío era relativamente concreto: formar técnicos capaces de acompañar la modernización de una economía que necesitaba nuevas capacidades productivas. Sesenta años después, el desafío es mucho más complejo. Ya no basta con tener talento, tecnología o inversión por separado. El verdadero reto es conseguir que todas esas capacidades se conecten y generen oportunidades que puedan sostenerse en el tiempo.

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