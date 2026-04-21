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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Cuando elegir es contener

“La segunda vuelta no corrige la fragmentación. La traslada al gobierno”.

    Karen López Tello
    Por

    Politóloga. Presidenta de Propuesta País

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    "Ya no se trata de elegir al candidato más cercano, sino de identificar quién ofrece mejores condiciones para sostener el gobierno en un país fragmentado y bajo presión". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Ya no se trata de elegir al candidato más cercano, sino de identificar quién ofrece mejores condiciones para sostener el gobierno en un país fragmentado y bajo presión". Ilustración: Giovanni Tazza

    Con resultados ajustados y una confianza debilitada en el proceso electoral, la decisión ya no pasa por afinidad, sino por quién genera menos riesgo.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.