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Cuando gana el otro

“Aceptar el resultado [de la segunda vuelta] no significa renunciar a la crítica ni entregar un cheque en blanco al próximo gobierno”.

    Martín León Espinosa
    Por

    Profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico

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    "La segunda vuelta presidencial del domingo 7 de junio pondrá al país ante una prueba de madurez". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "La segunda vuelta presidencial del domingo 7 de junio pondrá al país ante una prueba de madurez". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    La segunda vuelta no solo definirá al próximo presidente; también pondrá a prueba nuestra madurez democrática. Las elecciones activan emociones intensas porque ordenan preferencias políticas, expectativas, temores, identidades y formas distintas de imaginar el futuro del país. En una campaña electoral, los ciudadanos evalúan propuestas y trayectorias, pero también reaccionan ante símbolos, liderazgos, relatos y amenazas percibidas. Por eso, el resultado de una elección rara vez se vive con neutralidad: para algunos representa esperanza; para otros, frustración, preocupación o rechazo.

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