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Cumbre entre Trump y Xi Jinping: lo que no hablaron

“Para el Perú, el reto no es escoger entre Washington y Beijing, sino trabajar con ambos para atraer inversión, generar mayor valor agregado y avanzar nuestros intereses de desarrollo”.

    Cynthia A. Sanborn
    Por

    Directora del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico

    csanborn@comercio.com.pe

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    "El encuentro pareció cumplir un objetivo básico: reducir tensiones y construir una relación constructiva de estabilidad estratégica". Foto: Evan Vucci / POOL / AFP
    "El encuentro pareció cumplir un objetivo básico: reducir tensiones y construir una relación constructiva de estabilidad estratégica". Foto: Evan Vucci / POOL / AFP

    Tras la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping, abundan los comentarios sobre quién ganó, qué concesiones se lograron y qué alivios obtuvieron los mercados. Pero quizás las preguntas son otras: ¿qué temas ni siquiera llegaron a la mesa? ¿Y qué importancia tiene esa cumbre para nuestra región?

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