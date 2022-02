Conforme a los criterios de Saber más

El presidente Pedro Castillo acaba de nombrar a su cuarto Gabinete en seis meses y medio. No es solo un hecho sin precedentes, sino que, lo más grave, es que demuestra que no aprende, no escucha y pareciera que no le interesa atender las principales demandas de la población.

El mandatario tampoco ha aclarado los cuestionamientos por indicios de corrupción en su entorno. Como ya hemos exhortado, la lucha contra la corrupción no se hace a través de discursos, sino mediante acciones concretas. Al presidente solo parece interesarle su sobrevivencia política. Esto se ve reflejado en la salida de Hernando Cevallos del Minsa, el ministro de mejor desempeño reemplazado por un perfil cuestionado cuando aún estamos en pandemia. Por otro lado, nuestros niños necesitan regresar al colegio luego de dos años; sin embargo, esto tampoco parece importar, ya que hemos tenido tres ministros en esa cartera.

Si bien saludamos la designación en el MEF, esta queda opacada con el nombramiento en el Minem, en medio de la conflictividad social alrededor de la minería, un sector clave para el desarrollo de país, y cuando se debe afrontar el derrame de petróleo en la costa de Lima. El presidente no entiende que la población requiere un Gabinete solvente, con capacidad, idoneidad y coherencia.

Las cifras de recuperación económica del 2021 esconden una dura realidad: la precarización del empleo, la informalidad y la disminución del ingreso de las familias. En seis meses, el Gobierno no ha implementado políticas de reactivación económica para crear trabajos. Ello comienza por generar confianza para que el sector privado, micro, pequeñas y grandes empresas, sigamos invirtiendo para generar empleo, sobre todo formal, y mejorar los ingresos. Un crecimiento por inercia de 2% a 3% no permite dar soporte a los 250 mil jóvenes que se incorporan a la fuerza laboral cada año. La falta de oportunidades podría ser una de las principales causas del aumento de la criminalidad y la inseguridad.

El presidente Castillo no asume sus errores ni la responsabilidad de gobernar. Tampoco cumple su palabra y presenta un Gabinete que, en su conjunto, es una afrenta al país.

Felizmente, las instituciones y el balance de poderes están funcionado para prevenir la desviación sobre las leyes y la Constitución. El Congreso, la contraloría y el defensor del Pueblo han estado a la altura para evitar más caos. Es fundamental que sigamos vigilantes para actuar con responsabilidad en este momento crítico.

Desde la Confiep, hacemos un llamado para que el Acuerdo Nacional se active y nos ayude a salir de esta crisis, a retomar una visión a largo plazo como país y a recuperar la esperanza.