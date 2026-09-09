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De grupos de interés a aliados: cómo se construye relaciones sostenibles en proyectos solares

“Un proyecto energético se construye con ingeniería, inversión e infraestructura, pero también con confianza”.

    Betsi Soto
    Por

    Especialista en Relaciones Comunitarias del Grupo Enhol en el Perú

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Foto: Illa del Grupo Enhol
    Foto: Illa del Grupo Enhol

    Si entendemos que desarrollar un proyecto energético implica también asumir un compromiso con el territorio en el que nos implantamos y con las personas que forman parte de él, sabremos reconocer mejor que nuestra responsabilidad no comienza con la construcción de una infraestructura ni termina cuando esta entra en operación. Desde las primeras fases de cada proyecto trabajamos para conocer su entorno, escuchar a sus grupos de interés e identificar cómo nuestra presencia puede contribuir de manera positiva y duradera a su desarrollo.

    Conforme a los criterios de

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.