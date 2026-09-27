Del destino a la experiencia, el reto pendiente del turismo en el Perú

El Perú tiene una paradoja turística importante que merece nuestra atención y reflexión en el marco del Día internacional del Turismo: una oferta reconocida, una gastronomía que despierta interés y una riqueza cultural única en el mundo. Sin embargo, aún tenemos un reto pendiente: lograr que más personas elijan al Perú como su próximo destino.

Según el informe “Perfil del turista extranjero 2025” de PromPerú, durante ese año llegaron al país 3,4 millones de turistas internacionales, equivalente al 78% del nivel registrado en la prepandemia del 2019. En términos de turistas extranjeros, fueron 3,35 millones el año pasado frente a los 4,12 millones seis años antes. Es decir, todavía existe una brecha importante por cerrar.

Entonces, ¿qué estamos haciendo mal?

Quizá el problema no sea aquello que tenemos, sino cómo lo estamos convirtiendo en una razón para viajar.

El turista extranjero que llega al Perú nos está dando una señal muy clara. El 98% lleva a cabo actividades gastronómicas y el 96% culturales. Además, el 52% realiza aquellas vinculadas con la naturaleza y el 46% busca experiencias de aventura. Estos datos muestran que existe una demanda por experiencias diversas y que nuestros principales atributos sí conectan con las preferencias del visitante.

El reto está en pasar de promocionar atractivos a construir experiencias alrededor de ellos.

No basta con decir que tenemos una gastronomía reconocida. Hay que mostrar al viajero dónde probarla, quién la prepara, qué historia existe detrás de cada plato y cómo puede convertir esa experiencia en un recuerdo de su viaje. Lo mismo ocurre con nuestra cultura, naturaleza y patrimonio.

También tenemos una tarea pendiente en la distribución de la demanda. Lima concentra el 79% de las visitas y Cusco el 37%, mientras otros destinos tienen una participación considerablemente menor. Aquí está el reto principal: posicionar a otros destinos del Perú con gran potencial para brindar experiencias en la naturaleza, de aventura, turismo comunitario y bienestar.

Desde el sector hotelero, esta información nos obliga a mirar nuestro rol de una manera distinta. Un hotel no debería ser solamente el lugar donde el visitante duerme. Puede convertirse en el primer contacto con un destino y en un articulador de experiencias gastronómicas, culturales, de negocios, ocio y descanso.

En ese sentido, los Hoteles Costa del Sol tenemos un papel clave en la decisión del viajero. Desde la experiencia de alojamiento hasta la gastronomía, el servicio y las recomendaciones que recibe durante su estadía, cada punto de contacto influye en la percepción que se lleva del país. Convertir esa experiencia en un motivo para volver y recomendar el destino también es una forma de impulsar el turismo.

Por eso, la pregunta no debería ser únicamente “¿cómo hacemos para que vengan más turistas?”, sino también “¿cómo hacemos para que más personas encuentren, en el Perú, una experiencia que quieran vivir?”

Tenemos gastronomía. Tenemos cultura. Tenemos naturaleza. Tenemos destinos para todos los gustos y una maravilla del mundo.

Ahora necesitamos convertir todo eso en una propuesta turística más integrada, atractiva y fácil de descubrir.

Porque quizá el desafío no sea tener más cosas que ofrecer, sino contar mejor la historia de todo lo que ya tenemos.