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Del destino a la experiencia, el reto pendiente del turismo en el Perú

“Desde el sector hotelero, esta información nos obliga a mirar nuestro rol de una manera distinta”.

    Geilan Mustafá
    Por

    Directora corporativa de marketing de Hoteles Costa del Sol

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Los Hoteles Costa del Sol tenemos un papel clave en la decisión del viajero. Desde la experiencia de alojamiento hasta la gastronomía, el servicio y las recomendaciones que recibe durante su estadía, cada punto de contacto influye en la percepción que se lleva del país". (Foto: GEC)
    "Los Hoteles Costa del Sol tenemos un papel clave en la decisión del viajero. Desde la experiencia de alojamiento hasta la gastronomía, el servicio y las recomendaciones que recibe durante su estadía, cada punto de contacto influye en la percepción que se lleva del país". (Foto: GEC)

    El Perú tiene una paradoja turística importante que merece nuestra atención y reflexión en el marco del Día internacional del Turismo: una oferta reconocida, una gastronomía que despierta interés y una riqueza cultural única en el mundo. Sin embargo, aún tenemos un reto pendiente: lograr que más personas elijan al Perú como su próximo destino.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.