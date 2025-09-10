Del entusiasmo al peligro: las apuestas deportivas

Los juegos on-line ha despertado mucho interés principalmente en los adolescentes y jóvenes, en nuestro medio, esa motivación se ha reorientado a las apuestas deportivas, apoyadas por estrategias de comunicación y de una intensa propaganda, con figuras publicitarias atractivas relacionadas preferentemente con el futbol.

Las apuestas deportivas son juegos de estrategia, donde los jugadores erróneamente asumen tener conocimientos y buena capacidad de autocontrol sobre lo que apuestan, aspectos que contribuye a la gradual internalización de la conducta adictiva ampliamente documentado.

En nuestro medio los cyberjugadores son jóvenes varones entre 20 y 40 años que acostumbran a apostar al menos una vez a la semana, con estudios secundarios o estudios superiores, familiarizados con las nuevas tecnologías, con cierto poder adquisitivo y son aficionados al deporte.

En el análisis de los factores de riesgo destaca que los reforzadores del juego en línea son más potentes que los del juego presencial, ya que se puede apostar a cualquier hora del día o de la noche, sin control socio familiar, desde cualquier dispositivo (teléfono móvil, tableta, etc.), además, el acceso a internet es una actividad solitario y anónimo que puede proporcionar una gratificación instantánea y satisface de manera inmediata la ansiedad por el juego.

Al igual que el abuso de alcohol y otras drogas, y otras conductas que ocasionan compulsión, como el sexo o las compras, pueden generar dependencia, manifestado por la pérdida de la capacidad de autocontrol. Desde la neurobiología, los científicos sostienen que las adicciones provienen de dos vías de recompensa separadas en el cerebro mediadas por sustancias como la dopamina que moderan determinados comportamientos y sensaciones, como el “gusto”, es decir el placer espontaneo de degustar algo como un dulce, por ejemplo, y “la necesidad o búsqueda de algo”, es decir, el deseo o marcado apetito de comer ese dulce cuando vemos ese estímulo en cualquier escenario, como un puesto de golosinas.

Esto explicaría el desarrollo de la dependencia, en especial si el jugador es menor edad o si la persona es vulnerable o con problemas de salud mental y comorbilidades. Para muchos investigadores, si en el juego presencial es necesario jugar con 4 o 6 años para precipitar la adicción, en las apuestas deportivas o de juegos, como el póquer on-line, bastarían 1 o dos años, es decir la instalación de la conducta adictiva se daría en menos tiempo.

En la evidencia encontrada en jugadores, resalta en ellos, un alto nivel de impulsividad, déficit en la gestión emocional, irritabilidad, conductas explosivas, baja tolerancia a la frustración, dificultades en la solución de problemas, déficit de habilidades sociales, irresponsabilidad, problemas para establecer y anticipar metas o sucesos futuros.

Desde la perspectiva de la prevención es vital fomentar la educación e información con evidencia sobre las apuestas deportivas y sus riesgos, es importante que las personas en general comprendan los efectos negativos que pueden tener en su vida.

Para aquellos y aquellas que deciden apostar en deportes, recomendamos establecer límites claros sobre cuánto dinero estás dispuesto a gastar y no excederse de ese límite; al apostar no lo hagas cuando estés ansioso o impulsivo, tómate un tiempo para analizar la situación, considera las probabilidades; no te dejes llevar por tus emociones; si has perdido dinero en apuestas, no intentes recuperarlo de inmediato aumentando tus apuestas, esto puede llevarte a un ciclo de pérdidas cada vez mayores; acepta las pérdidas y detente para evitar caer en un espiral de endeudamiento. No veas las apuestas deportivas como una forma de ganar dinero o como una fuente de ingresos, recuerda que el juego es principalmente una forma de entreteniendo.

Finalmente, preservar nuestra salud mental es buscar otras actividades de ocio que te brinden satisfacción y diversión sin la necesidad de aportar dinero. Explora otros pasatiempos, como el deporte, arte, lecturas, entre otros, para ocupar tu tiempo libre de manera saludable. Si sientes que las apuestas están comenzando a tener un impacto negativo en tu vida, busca apoyo en familiares, amigos o profesionales especializados en adicciones, asimismo, si eres consciente que tienes dificultades para gestionar y controlar tus impulsos de juego, considera limitar tu acceso a sitios web de juego o aplicaciones de apuestas deportivas, puedes utilizar herramientas de bloqueo de contenido.