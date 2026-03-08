El Comercio
Brechas que no se miden, pero que existen y se viven

“La ligereza con la que nuestras autoridades imponen cierres educativos revela también un desprecio notorio hacia las mujeres”.

    Norma Correa Aste
    Por

    Profesora e investigadora en la Pontificia Universidad Católica del Perú

    ncorrea@comercio.com.pe

    "Desde una perspectiva de género: ¿quiénes se encargan del cuidado y la educación remota en los hogares?". Ilustración: Giovanni Tazza
    La conmemoración del Día Internacional de la Mujer es una oportunidad para visibilizar las brechas que afectan de manera desproporcionada a niñas, adolescentes y mujeres en el Perú. Las estadísticas oficiales e informes independientes evidencian la persistencia de desigualdades en educación, salud, violencia, con un patrón territorial que concentra las brechas más profundas en ámbitos rurales andinos y amazónicos. Las brechas de género también tienen implicancias económicas, pues afectan dimensiones vinculadas al mercado de trabajo, ingresos y competitividad (Índice Regional de Brechas de Género 2025, IPE).

