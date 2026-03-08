Liderazgo compartido, la verdadera transformación del Perú

El Día Internacional de la Mujer nos invita a reflexionar sobre los avances alcanzados y, principalmente, sobre el camino que aún debemos recorrer para construir sectores más equitativos, competitivos y sostenibles. En industrias como la energía, la minería y los hidrocarburos, históricamente asociadas a una mayor participación masculina, somos testigos de una evolución significativa: más mujeres se integran, lideran y contribuyen activamente a la toma de decisiones estratégicas.

Este proceso no implica reemplazar un liderazgo por otro, sino complementarlo. La transformación que hoy vive el sector energético no se explica por la participación de un solo grupo, sino por la capacidad de hombres y mujeres de integrar experiencias, habilidades y perspectivas diversas en torno al propósito común de impulsar el desarrollo sostenible del país.

A nivel global, según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), las mujeres representan el 32 % de la fuerza laboral en energías renovables y el 25 % de los puestos directivos en el sector energético en general. Aunque todavía existen brechas, la tendencia es positiva y sostenida. La diversidad en los equipos y el reconocimiento de los talentos sin distinción de género se han convertido en un factor estratégico para la innovación y la competitividad.

En esa misma línea, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha señalado que las empresas con mayor diversidad de género en sus equipos de liderazgo tienen un 20 % más de probabilidades de obtener mejores resultados financieros y un 30 % más de éxito en la gestión de riesgos. La evidencia confirma que cuando distintas miradas dialogan y se articulan, las organizaciones toman decisiones más sólidas y con visión de largo plazo.

En el Perú, el avance también es visible. De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), en 2025 las mujeres representaban el 7.6 % de la fuerza laboral minera, cifra que en 2012 apenas alcanzaba el 5 %. Asimismo, la participación femenina en minería llegó al 10.1 % en 2024, la más alta de la última década. En hidrocarburos, la participación bordea el 15 %, mientras que en energías renovables supera el 30 %. En nuestra organización, el 26 % de la fuerza laboral está conformada por mujeres y el 33 % de las posiciones de liderazgo son ocupadas por ellas.

Estas cifras confirman que el sector energético avanza hacia un liderazgo colaborativo, estratégico y profundamente humano. Un liderazgo que escucha, integra y toma decisiones con rigor técnico y sensibilidad social. Un liderazgo que entiende que los equipos diversos, cohesionados y orientados por un propósito compartido generan mejores resultados y construyen entornos de mayor confianza.

Este Día Internacional de la Mujer es, entonces, una oportunidad para reconocer los avances, valorar el aporte de quienes han abierto camino y reafirmar que la transformación del Perú requiere del aporte de todos. Cuando hombres y mujeres trabajan juntos, articulando capacidades y experiencias, la energía que se genera trasciende lo productivo y se convierte en verdadera fuerza de cambio para el país.