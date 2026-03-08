El Comercio
·
opinion
·
colaboradores

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Más allá de la equidad: La nueva gestión del talento femenino

“La gestión del talento del futuro será, necesariamente, más transparente, equitativa e inclusiva”.

    Paola Vera
    Por

    Head de Talento de Interbank

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "El liderazgo femenino ya no puede abordarse solo como una iniciativa aislada".
    "El liderazgo femenino ya no puede abordarse solo como una iniciativa aislada".

    Por décadas, hablar de la presencia de la mujer en el sector financiero implicaba referirse únicamente a avances graduales en la participación femenina de la nómina y cambios estructurales. Hoy la conversación es distinta. No porque el camino esté completo, sino porque las nuevas generaciones de mujeres están redefiniendo las reglas del juego y, como organizaciones, esto nos lleva también a transformarnos.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.