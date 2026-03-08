El Comercio
Que el 8M nos encuentre construyendo la historia

“Hoy nosotras seguimos ganando terreno en sectores como el inmobiliario”.

    Cecilia Caamaño
    Por

    Empresaria inmobiliaria y fundadora de CC7

    "Que este 8M nos encuentre firmando con nuestros nombres y apellidos los proyectos que construimos".
    En el mundo del arte y la ciencia, las mujeres hemos pasado décadas tras bambalinas, ocultas bajo seudónimos masculinos o apellidos conyugales. En la historia del sector construcción ocurrió algo similar: muchas participaron en proyectos emblemáticos, pero el reconocimiento público quedó, casi siempre, en manos de sus pares varones. Sin embargo, es gracias a estas mujeres –y a su doble esfuerzo por hacer bien su trabajo y luchar por visibilizarlo– que hoy nosotras seguimos ganando terreno en sectores como el inmobiliario, al cual pertenezco.

