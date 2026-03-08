Social commerce: motor digital del emprendimiento femenino

Cada Día Internacional de la Mujer nos invita a ir más allá de los discursos y preguntarnos cómo generar autonomía económica real. En ese contexto, el social commerce –la integración de la compra y venta dentro de redes sociales y comunidades digitales– se presenta como una oportunidad concreta para miles de latinoamericanas.

El emprendimiento femenino ha enfrentado históricamente barreras estructurales: limitado acceso al financiamiento, dificultades para ingresar a grandes cadenas de comercialización y una sobrecarga de responsabilidades de cuidado. El comercio electrónico comenzó a reducir estas brechas al permitir vender sin necesidad de un local físico. Ahora el social commerce ha ido un paso más allá al facilitar que cualquier mujer pueda convertir sus redes sociales en una vitrina activa, conectar directamente con su comunidad y validar productos en tiempo real.

Hoy, el comercio móvil es capaz de movilizar volúmenes financieros masivos, y se espera que para el 2027 represente el 62% de todas las ventas minoristas digitales. Con redes como Instagram, TikTok o WhatsApp, que funcionan como canales de venta ágiles y de bajo costo, se pueden iniciar inversiones mínimas, probar propuestas y escalar progresivamente. La tecnología también ofrece herramientas para segmentar audiencias, medir resultados y automatizar procesos, algo clave para quienes deben equilibrar su negocio con otras responsabilidades.

No obstante, sería simplista afirmar que la herramienta por sí sola garantiza independencia económica. La verdadera transformación ocurre cuando el uso de redes se complementa con capacitación financiera, formación en marketing digital y acceso a plataformas tecnológicas que profesionalicen el negocio. Pasar de vender de manera informal a consolidar una marca sostenible es el punto de inflexión entre un ingreso adicional y una autonomía económica real.

Latinoamérica posee características que potencian este modelo: es una región intensamente social, con alto uso de dispositivos móviles y creciente confianza en las compras digitales. Este entorno convierte al social commerce en un canal natural para el crecimiento de emprendimientos liderados por mujeres; pero para que esta tendencia se consolide como una verdadera vía de independencia femenina se requiere un ecosistema que combine políticas públicas de digitalización, apertura de marketplaces y programas de formación.

El social commerce no es una tendencia pasajera. Es una evolución del comercio que democratiza el acceso al mercado. Para muchas mujeres, representa algo más profundo: la posibilidad de generar ingresos propios, fortalecer su autonomía y redefinir su rol económico en la sociedad.