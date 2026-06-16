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Diálogo o repartija

“Un país partido en dos no necesita solo un pacto entre élites. Necesita un nuevo pacto social”.

    Karen López Tello
    Por

    Politóloga y especialista en alta dirección del Estado. Directora del Canal 12 Ángulos

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    "Un diálogo poselectoral serio requiere conducción política al más alto nivel, participación directa del Despacho Presidencial y consecuencias verificables". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Un diálogo poselectoral serio requiere conducción política al más alto nivel, participación directa del Despacho Presidencial y consecuencias verificables". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Gane quien gane, el próximo gobierno nacerá con una legitimidad frágil y un país partido casi en dos. Por eso será fundamental convocar a un diálogo que gobierne. El Perú no necesita fotos ni acuerdos que conviertan ministerios o entidades en feudos a cambio de calma temporal.

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