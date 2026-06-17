Digitalización y telemedicina en la atención pediátrica

La atención pediátrica vive una transformación importante gracias a la digitalización y la telemedicina. Las teleconsultas permiten dar seguimiento a la salud infantil y al control de crecimiento sin que el niño se desplace al consultorio. Sin embargo, su uso seguro exige conocer bien tanto sus beneficios como sus límites, así como el marco regulatorio y la experiencia real de pediatras y familias.

Entre los principales beneficios destaca la accesibilidad. Las videollamadas facilitan el contacto con el pediatra cuando la familia vive lejos del centro de salud, no tiene facilidad de transporte o surgen dudas fuera de los horarios habituales. Esto es especialmente útil para el seguimiento de enfermedades crónicas (asma, alergias, cardiopatías) o para revisar la evolución tras una consulta presencial.

La telemedicina puede apoyar la vigilancia periódica del peso, la talla y el perímetro cefálico, siempre que los padres reciban indicaciones claras sobre cómo medir en casa y cómo registrar los datos. Las plataformas digitales permiten almacenar y graficar esta información en tiempo real, de modo que el pediatra puede detectar, de forma precoz, desviaciones en las curvas de crecimiento.

No obstante, también hay limitaciones importantes. La exploración física completa de un niño no puede reemplazarse por una cámara. La auscultación, la palpación del abdomen, la valoración detallada de la piel o la exploración neurológica requieren presencia física. Por ello, las teleconsultas deben usarse como complemento, no sustituto, de los controles presenciales.

El uso seguro de la telemedicina en pediatría está ligado a la regulación. Es fundamental proteger la confidencialidad de los datos de los niños mediante plataformas cifradas, sistemas de identificación segura y consentimiento informado de los padres o tutores. Muchos países ya exigen que las teleconsultas se realicen en entornos tecnológicos homologados, que se documenten en la historia clínica y que el pediatra se asegure de que la atención a distancia no suponga un riesgo adicional.

En resumen, la telemedicina pediátrica ofrece una oportunidad valiosa para mejorar el seguimiento de los niños y el control de su crecimiento, siempre que se utilice con criterios claros, respetando la regulación vigente y manteniendo el enfoque central en la seguridad y el bienestar del niño.