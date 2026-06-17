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Digitalización y telemedicina en la atención pediátrica

“La telemedicina pediátrica ofrece una oportunidad valiosa para mejorar el seguimiento de los niños y el control de su crecimiento, siempre que se utilice con criterios claros”.

    Melissa Brosset Ugás
    Por

    Profesora de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad de Piura

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    "Es fundamental proteger la confidencialidad de los datos de los niños mediante plataformas cifradas, sistemas de identificación segura y consentimiento informado de los padres o tutores".
    "Es fundamental proteger la confidencialidad de los datos de los niños mediante plataformas cifradas, sistemas de identificación segura y consentimiento informado de los padres o tutores".

    La atención pediátrica vive una transformación importante gracias a la digitalización y la telemedicina. Las teleconsultas permiten dar seguimiento a la salud infantil y al control de crecimiento sin que el niño se desplace al consultorio. Sin embargo, su uso seguro exige conocer bien tanto sus beneficios como sus límites, así como el marco regulatorio y la experiencia real de pediatras y familias.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.