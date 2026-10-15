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Discapacidad y gobiernos locales: urge rendición de cuentas

“Estas reflexiones [...] buscan dejar constancia de que las políticas públicas destinadas a garantizar derechos necesitan continuidad, memoria institucional y mecanismos efectivos de seguimiento”.

    Gloria Pineda
    Por

    Periodista y defensora de derechos

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "El Conadis tendrá una valiosa oportunidad para demostrar que la fiscalización puede convertirse en una herramienta de protección de derechos y no solamente en la respuesta posterior al incumplimiento".
    "El Conadis tendrá una valiosa oportunidad para demostrar que la fiscalización puede convertirse en una herramienta de protección de derechos y no solamente en la respuesta posterior al incumplimiento".

    Cuando hablamos de derechos de las personas con discapacidad, la falta de información puede convertirse en una manera de invisibilizar la deuda pendiente que el Estado tiene con ciudadanos históricamente marginados. Por ello, rendir cuentas no debe interpretarse únicamente como un trámite burocrático. Es una obligación vinculada con la transparencia y debe realizarse oportunamente para conocer cómo se están utilizando los recursos destinados, en este caso puntual, a garantizar la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.