Paracetamol y autismo: un análisis de la evidencia clínica actualizada

El paracetamol o acetaminofén es uno de los analgésicos y antipiréticos más utilizados en el mundo. Se le considera seguro y es el tratamiento más recomendado para el manejo de dolor y fiebre durante el embarazo. No obstante, ha surgido un intenso debate a raíz de declaraciones que sugieren una posible causalidad directa entre el uso prenatal de paracetamol y un mayor riesgo de trastornos del neurodesarrollo, entre ellos, el autismo. Estas afirmaciones han generado críticas inmediatas en la comunidad médica y científica, han dividido opiniones y creado alarma en el público.

Sin embargo, la evidencia muestra que estas conclusiones tajantes carecen de evidencia concluyente. Es importante diferenciar entre asociación y causalidad. Una asociación estadística significa que dos fenómenos aparecen vinculados, pero esto no implica necesariamente que uno cause al otro. Causalidad señala que hay evidencia consistente, demostrada y libre de sesgos de que la exposición o uso a determinada sustancia o en este caso un fármaco, origina un efecto, algo que hasta hoy no existe en este tema.

Algunos estudios epidemiológicos de observación han reportado asociaciones entre la exposición prenatal a paracetamol y una mayor frecuencia de diagnósticos de autismo o TDAH. Sin embargo, muchos de esos trabajos presentan debilidades metodológicas que reducen la capacidad de establecer una relación causal: falta de precisión en la medición de la exposición, desconocimiento del motivo médico por el cual la gestante usó el medicamento, e incluso ausencia de información sobre dosis y duración del consumo, además obvian condiciones médicas preexistentes o predisposiciones genéticas.

Existen estudios más rigurosos, como uno con más de 2 millones de niños en Suecia (2024) que comparó hermanos expuestos y no expuestos al paracetamol en el embarazo. El estudio mostró que no existía mayor riesgo de autismo ni de TDAH al controlar factores genéticos y ambientales. Esto sugiere que otros elementos, como la condición que motivó el uso del fármaco, podrían ser los verdaderos responsables de un mayor riesgo, y no el paracetamol en sí mismo.

Tanto la OMS como el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos han ratificado que el paracetamol, utilizado bajo supervisión médica y en dosis adecuadas, sigue siendo considerado seguro durante el embarazo. Por otro lado, la Academia Americana de Pediatría ha señalado: “No existe una causa raíz del autismo”; la Asociación de Psiquiatría Americana también ha emitido un comunicado pidiendo recomendaciones de políticas públicas en salud basadas en análisis riguroso de la evidencia, debido a la complejidad del autismo. La FDA reconoce que existen estudios con asociaciones observacionales, pero enfatiza que no se ha demostrado un vínculo concluyente.

El autismo es una condición neurobiológica compleja, no existe hasta el momento una causa única, donde coinciden predisposición genética y factores socioambientales. Su detección se ha incrementado, por lo que las políticas en salud deben orientarse a fortalecer los recursos para un mejor diagnóstico, acceso a atención multidisciplinaria y generar estudios con adecuado rigor científico.

Finalmente, es necesario transmitir un mensaje de serenidad, hasta hoy la evidencia indica que el paracetamol sigue siendo un medicamento seguro en el embarazo. Brindar información basada en hechos aún no concluyentes puede llevar a que mujeres embarazadas eviten un tratamiento necesario para la fiebre o el dolor, lo que podría poner en riesgo tanto su salud como la del feto. También recomendar que no se debe hacer uso indiscriminado de cualquier fármaco y debe ser recetado por un profesional con base en los síntomas de la embarazada. El debate científico debe continuar, pero las decisiones de salud pública no pueden basarse en afirmaciones sin sustento sólido. La ciencia avanza con hechos, análisis de datos y cautela en la información que se brinda.