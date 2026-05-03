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Doscientos años de amistad entre el Perú y Estados Unidos

“Con visión de futuro, la ubicación privilegiada del Perú y sus reservas de minerales críticos ofrecen oportunidades para profundizar nuestra relación”.

    Carlos Pareja
    Por

    Ministro de Relaciones Exteriores y exembajador del Perú en España, Suiza, Chile y EE.UU.

    cpareja@comercio.com.pe

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    "Los vínculos entre nuestros países se remontan al 2 de mayo de 1826, cuando Estados Unidos reconoció al Perú como nación independiente". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Los vínculos entre nuestros países se remontan al 2 de mayo de 1826, cuando Estados Unidos reconoció al Perú como nación independiente". Ilustración: Giovanni Tazza

    El Perú y Estados Unidos cumplen 200 años de relaciones diplomáticas, una vinculación estratégica fundada en principios compartidos y fortalecida por la cooperación, el intercambio cultural y los estrechos lazos entre nuestros pueblos.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.