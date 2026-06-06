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Economía circular en el Perú: mucho más que reciclar

“La economía circular no es un lujo de los países ricos; para el Perú es una urgencia estratégica”.

    Hugo Fiestas Chevez
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    Profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura

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    "Generamos cerca de 23.000 toneladas de residuos sólidos municipales al día. Apenas entre el 1% y el 2% se recicla formalmente, pese a que el 78,4% podría valorizarse, según el Minam". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Generamos cerca de 23.000 toneladas de residuos sólidos municipales al día. Apenas entre el 1% y el 2% se recicla formalmente, pese a que el 78,4% podría valorizarse, según el Minam". Ilustración: Giovanni Tazza
    / Giovanni Tazza

    Reducir la economía circular al reciclaje es un error. Comprender su potencial exige mirar el marco de las 9R: rechazar, repensar, reducir, reutilizar, reparar, reacondicionar, remanufacturar, resignificar y, al final, reciclar. Esta jerarquía enseña que el mayor valor ambiental y económico se genera al intervenir cuanto antes en la cadena de producción y consumo. El objetivo no es gestionar mejor la basura, sino evitar que exista.

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