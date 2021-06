Conforme a los criterios de Saber más

Nuestro sistema de escuelas públicas prepandémicas era imperfecto, torpe y estaba plagado de desigualdades. Pero también fue un poco milagroso: un lugar donde los niños de diferentes orígenes podían guardar sus mochilas en cubículos adyacentes, sentarse en círculo y aprender en comunidad.

Así fue hasta que el COVID-19 golpeó, y estas comunidades escolares se fragmentaron y segregaron. Los padres más ricos contrataron a maestros particulares. Otros pasaron a sus hijos a escuelas privadas.

Algunos padres de clase media que podían trabajar de forma remota revisaban las clases de sus hijos mientras se llevaban a cabo sus propias reuniones virtuales. Las familias con menos recursos se quedaron sin nada. Sin cuidado de niños, solo las pálidas ediciones virtuales de servicios esenciales como terapia ocupacional o del habla.

A los niños solos en casa con sus hermanos menores o primos les costaba concentrarse mientras estaban a cargo de un niño inquieto o los golpeaban repetidamente en la cabeza con una espada de espuma. Otros yacían en la cama y jugaban videojuegos o veían televisión.

Incluso en condiciones óptimas, la escuela virtual significó aplanar la magia colaborativa del aula en poco más que un video instructivo. Despojada de la discusión en el aula, la conexión humana, los materiales de arte, las bibliotecas, el tiempo y el espacio para jugar, la escuela virtual pierde la esencia de una escuela.

Algunos educadores se burlaron de los padres que se quejaron, pues argumentaban que solo querían que les cuiden a sus niños gratis. Pero no me avergüenza decir que el cuidado de niños es el núcleo del trabajo que hago. Enseño a los niños a leer y escribir, sí, pero también los cuido, les recuerdo que sean amables y se mantengan seguros, planifico juegos y actividades para ayudarlos a crecer.

Todavía estoy desconcertada y horrorizada de que nuestra sociedad se alejara de esta responsabilidad y dejamos que cada familia se las arregle por sí sola. Algunos niños pueden haber aprendido a lavar la ropa o disfrutar de la naturaleza durante la pandemia. Muchos otros sufrieron traumas y desconexiones que tardarán años en repararse.

No sé nada sobre salud pública. No me atreveré a opinar sobre el impacto que tuvieron los cierres de escuelas en el control de la propagación del COVID-19. Lo que sí sé es que las escuelas privadas de nuestra ciudad rápidamente se pusieron a trabajar para que pudieran reabrir con relativa seguridad. Las escuelas públicas de otros estados y países hicieron lo mismo.

Más de nuestros sistemas de escuelas públicas también deberían haber movido montañas para ofrecer educación pública consistente, de la manera más segura posible, a todos los niños.

En cambio, abrimos restaurantes, gimnasios y bares mientras los niños se quedaban en casa.

Ahora, con el aumento de las vacunas y la caída de las tasas de casos, algunas familias siguen siendo reacias a enviarnos a sus hijos en el otoño. No puedo evitar pensar que es porque rompimos su confianza.

¿El aprendizaje virtual funciona para algunos niños, en algunas circunstancias? Seguro. Lo mismo ocurre con la educación en el hogar o no asistir a la escuela en absoluto. Pero me siento profundamente aliviada de que la mayoría de los distritos, incluido el mío, planeen cerrar o restringir la opción en línea.

Espero que esto signifique que estamos renovando nuestro compromiso colectivo con la verdadera educación pública. Los niños, las familias y los maestros necesitarán tiempo para reconstruir las relaciones con nuestras instituciones.

Pero volveremos a estar juntos, en el mismo edificio, comiendo la misma comida. Descubriremos que el amigo que nos ayuda por la mañana puede necesitar nuestra ayuda por la tarde. Tendremos discusiones de fútbol en el recreo y las arreglaremos en el círculo de cierre. Cantaremos canciones, contaremos historias, plantaremos semillas y las veremos crecer. Eso es escolarizar en la vida real. Para eso está la escuela pública.





