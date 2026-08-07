El Comercio
·
opinion
·
colaboradores
Añadir El Comercio como fuente preferida en

El 50% de los becarios enfrenta problemas de salud mental: ¿por qué Pronabec responde con menos apoyo?

“Las becas son mucho más que un subsidio educativo. Son una apuesta del Estado por construir capital humano y movilidad social”.

    Karina Morales
    Por

    Gerente general de Cappes

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Reducir la desigualdad nunca ha sido barato ni sencillo". ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Reducir la desigualdad nunca ha sido barato ni sencillo". ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Beca 18 nació para reducir la desigualdad de oportunidades entre jóvenes provenientes de familias en condición de pobreza. Detrás de cada becario hay historias que muestran la magnitud de ese desafío. El 90% son hijos de padres que no pudieron acceder a la educación superior. El 41% migra de su ciudad para estudiar una carrera lejos de su hogar con apenas 16 o 17 años. Cientos crecieron hablando una lengua distinta al castellano.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.