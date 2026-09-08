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El ambiente en el pedido de facultades: motivos para estar alerta

“Sabemos que en el Estado hay mucho para simplificar y modernizar, pero esto se debe hacer sin reducir la protección ambiental”.

    Isabel Calle Valladares
    Por

    Directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    El Ejecutivo ha solicitado al Congreso la delegación de facultades para legislar sobre una amplia variedad de materias. Aunque la solicitud se ha planteado en términos generales, la exposición de motivos revela los objetivos de fondo, y enciende las alertas sobre posibles impactos en el medioambiente, los recursos naturales y los derechos de los pueblos indígenas. El texto del proyecto de ley no se puede leer de forma aislada. Es la exposición de motivos la que explica lo que realmente pretende legislar el Ejecutivo con cada facultad que solicita, y es la que después servirá de referencia para verificar si los decretos legislativos se mantuvieron dentro de lo que el Congreso autorizó.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.