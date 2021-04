Conforme a los criterios de Saber más

En el 2010, las redes sociales eran totalmente diferentes de lo que son ahora, pero mientras estas han ido cambiando, también nosotros y la forma de comunicarnos. Creo que el inicio de Twitter como un campo de batalla político, por ejemplo, inició oficialmente con el debate de Susana Villarán y Lourdes Flores.

Desde entonces los perfiles sin rostro, los ataques cobardes o partidarios nunca se fueron y ahora forman parte de todas las plataformas. Los ‘bots’ antes eran perfiles sin foto y los troles tenían imágenes partidarias o con algún símbolo alusivo a su causa. Ahora podrían pasar como un humano cualquiera, con una foto de Google y con 10 o 20 tuits inventados para intentar confundir.

En campañas políticas los troles y ‘bots’ cumplen un rol de “volante virtual”. Un solo volante en la calle no te sirve, 30 o 100 ya hacen una diferencia. En algún momento alguien va a leer el mensaje que ellos están tratando de convertir en tendencia e iniciar una conversación, porque esa es su función: hostigar a las personas con un mensaje para que tú hables de ellos y de lo que ellos quieren. Por eso estas prácticas en diferentes redes sociales están prohibidas, penalizadas y son reconocidas como ‘spam’.

¿Los ‘bots’ y troles son útiles en campañas políticas? Sí es la respuesta corta. “Depende de la estrategia” es la respuesta larga. Y es que es una práctica que tiene que ser bastante medida antes de aplicarse, porque puede parecer desesperada en ocasiones y normalmente se emplea si careces de presencia o aceptación en el medio. En diferentes campañas en las que he participado he visto distintas implementaciones de esta práctica por diferentes grupos y me consta que muchas veces es más efectivo si se tiene bases y personas reales haciendo este trabajo, con juicio y criterio propios, no simplemente dando ‘retuit’ y ‘me gusta’ a publicaciones. Pero como menciono, eso depende de la realidad y de la estrategia de la campaña.

Mi recomendación es: vas a tener más éxito invirtiendo en capital humano que en ‘bots’. El ejemplo más recordado de esta práctica es la campaña del No a revocatoria de Susana Villarán, de la cual también formé parte. Los memes se volvieron un recordatorio de qué marcar y fueron hechos por personas con un rostro y un nombre real.

El día en el que el Perú tenga una conectividad de Internet ideal y que los políticos se den cuenta de que las redes pueden ser su arma principal, diversificando mensajes según plataforma, nadie escapará de los mensajes políticos, será lo que veas desde que tomas tu celular a primera hora y lo último que veas a la hora de acostarte.